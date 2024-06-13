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傻眼！拉麵店員同副手套「上廁所也不換」 還直接端盤、結帳

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本女性到拉麵店用餐時，遇到店員無論上廁所還是端餐點，都使用同一副手套。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位日本女性到拉麵店用餐時，遇到店員無論上廁所還是端餐點，都使用同一副手套。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

在外用餐時，得注意餐廳的衛生條件，如果環境太過髒亂，那麼就可能會擔心吃出問題。即使沒吃壞肚子，但若是在店家內看到一些不整潔的行為，也會影響到心情，造成不愉快的用餐經驗。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名近村野乃花的40多歲女性，有一次和朋友相約，到了在地一間味道頗受好評的拉麵名店用餐。由於當時是下午三點，因此店內幾乎沒什麼顧客。點餐後過了不久，店員將熱騰騰的拉麵送上桌。

然而，野乃花卻觀察到，店員戴著水藍色的手套，單手徒手端著拉麵和陶瓷盤，並未使用一般托盤來放置拉麵。結果盤子上的拉麵就顯得相當不穩，果然沒過兩下，上頭的湯匙就掉落下來。

店員連忙撿起湯匙，到內場再更換一支。但野乃花發現無論店員在地上撿湯匙，還是端拉麵等等，手上的水藍色手套都沒更換，也沒消毒，覺得這樣子做，是不是有點不衛生。

後來，他甚至目睹店員進到廁所又出來，手上依然都戴著那副水藍色手套。直到結帳收錢時，店員都依然都沒換掉或脫掉手套，讓野乃花感到未免也太不衛生，也認為這樣的做法，失去了本來戴手套的意義。

店員 拉麵 日本 食安

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