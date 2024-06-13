傻眼！拉麵店員同副手套「上廁所也不換」 還直接端盤、結帳
在外用餐時，得注意餐廳的衛生條件，如果環境太過髒亂，那麼就可能會擔心吃出問題。即使沒吃壞肚子，但若是在店家內看到一些不整潔的行為，也會影響到心情，造成不愉快的用餐經驗。
根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名近村野乃花的40多歲女性，有一次和朋友相約，到了在地一間味道頗受好評的拉麵名店用餐。由於當時是下午三點，因此店內幾乎沒什麼顧客。點餐後過了不久，店員將熱騰騰的拉麵送上桌。
然而，野乃花卻觀察到，店員戴著水藍色的手套，單手徒手端著拉麵和陶瓷盤，並未使用一般托盤來放置拉麵。結果盤子上的拉麵就顯得相當不穩，果然沒過兩下，上頭的湯匙就掉落下來。
店員連忙撿起湯匙，到內場再更換一支。但野乃花發現無論店員在地上撿湯匙，還是端拉麵等等，手上的水藍色手套都沒更換，也沒消毒，覺得這樣子做，是不是有點不衛生。
後來，他甚至目睹店員進到廁所又出來，手上依然都戴著那副水藍色手套。直到結帳收錢時，店員都依然都沒換掉或脫掉手套，讓野乃花感到未免也太不衛生，也認為這樣的做法，失去了本來戴手套的意義。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言