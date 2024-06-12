砸80萬買寶可夢卡牌 郵局竟送錯人！日男看對方名字怒：根本不像

寶可夢卡牌紅遍世界，有些特定卡牌即使價格昂貴，仍吸引許多玩家爭相收藏，但也因此爆發許多糾紛。近來有位日本民眾A男，上網購買價值80萬日圓（約新台幣16.5萬元）的寶可夢卡牌，沒想到卻因為日本郵局的疏忽，將卡牌誤送給了其他人，讓他氣憤不已。

根據日本媒體「週刊女性PRIME」報導，這起事件發生在神奈川縣川崎市的宮前郵局。A男表示在五月中旬，他花錢買了寶可夢卡牌之後，東西寄存到了該郵局。沒想到當時職員告訴他，說包裹已經給了別人，讓他相當震驚。

後來郵局聯絡A男，詳細說明情況。當時似乎是有另外一位男性前往領件，而郵局人員稍微對過證件後，就將貨品交給對方了。然而，那位男性和A男的名字一點都不相似，讓A男覺得郵局這樣竟然也會搞錯，行事未免太過草率。

事後郵局坦承疏失，幫A男追回了送錯的包裹，並且表達歉意，強調未來會防止類似狀況再度發生。雖然東西找回來了，A男還是認為郵局誠意不足，道歉態度也很隨便，覺得自己沒辦法再信任這間郵局。