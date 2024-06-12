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63歲男拒絕「墓地3人行」邀約 遭2女性友人打死…屍體塞洞
近日，兩名女子因涉嫌兇殘地忍毆打和殺害一名拒絕與她們進行「三人行」的男子而在俄羅斯被拘留。
據英國《鏡報》報導，這兩名女子分別是 29 歲的羅莎和 37 歲的瑪莎，當時她們正在俄羅斯西南部城市斯塔夫羅波爾的一個教堂墓地裡與 63 歲的亞歷山大一起喝酒。當地報導稱，兩名女性朋友被指控在該男子拒絕與她們發生性關係後對他進行了一陣拳打腳踢，並將其毆打致死。
在爭吵過程中，羅莎和瑪莎多次對亞歷山大的頭部和軀幹施暴，受害者因傷勢過重當場死亡。為了避免承擔罪責，兩人將死者的屍體拖到樹林裡，並將其藏在一個洞裡。屍體隨後被發現，兩人也因謀殺案開庭而被拘留。
有影片顯示，其中一名女子與俄羅斯調查委員會的官員一起回到森林中的犯罪現場，並用假人演示她們是如何實施犯罪的。
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