狂徒入公眾浴室偷拍孕婦裸照 拿影片勒索再威脅性交報警後續離譜

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香港01／ 撰文：安祖娜
泰國有孕婦在公共浴室被偷拍。（網上圖片）
泰國有孕婦在公共浴室被偷拍。（網上圖片）

泰國發生公共浴室偷拍勒索事件。孔敬市1名經營榴槤攤檔的26歲孕婦，於今年1月在公共浴室洗澡時被偷窺狂偷拍影片及照片，疑犯之後借買榴槤為名透過Line進行勒索，先索取1,000泰銖（約882元台幣），之後更要求性交。孕婦近日向泰媒投訴，指被勒索後馬上報案，但當地警方先要求她蒐集更多證據，之後還要求她銷案及「原諒」疑犯，她別無他法才向媒體爆料求助。

泰媒報道，事發於依善地區孔敬市，26歲孕婦Somprattana是名榴槤攤販，向媒體爆料自己在公共浴室被人偷拍勒索，報案後警方卻懶理。事緣1月4日，疑犯透過facebook聯絡，假意要買榴槤，以溝通方便為由索取其Line帳戶，之後向孕婦發送一些裸照及影片。

孕婦認出照片偷拍地點是在檔口附近的公共浴室，主角正是自己，她嚇得馬上到附近警局報案。翌日疑犯再聯繫，要求她支付1,000泰銖（約882元台幣）以刪除相片及影片。孕婦希望獲取對方銀行戶口名稱方便警察追查，故匯了200泰銖（約176元台幣），得到名稱後馬上轉交警方，但警察未有行動。

疑犯變本加厲，甚至要求受害人到他家性交，否則會發布照片影片。孕婦相信疑犯一直暗中監視，才會知道她日常活動，被勒索後一直活於恐懼之中，她返回被偷拍的浴室調查疑犯偷拍手法，發現部份廁所門上留有可疑小孔。

孕婦無奈表示，警方要求她從疑犯處收集更多資料，她一直遵從指示，未料警方之後要求她銷案及「原諒」疑犯，認為即使疑犯被定罪入獄，出獄後還是會再犯。孕婦無奈下向媒體揭發事件，希望警方將偷拍狂繩之以法，以後不用提心吊膽。

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文章授權轉載自《香港01》

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