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滑女友手機竟存性愛片！他見本人出演崩潰「太難忘」：原來我沒有綠帽癖

聯合新聞網／ 綜合報導
一位男網友指出，自己在女友的允許之下查看對方的手機，卻意外從對話紀錄滑到女友和前任的性愛影片，「不幸的是我無法移開目光」。情境示意圖／Ingimage
一位男網友指出，自己在女友的允許之下查看對方的手機，卻意外從對話紀錄滑到女友和前任的性愛影片，「不幸的是我無法移開目光」。情境示意圖／Ingimage

「能不能看另一半的手機」是一個備受討論的問題，國外一位男網友就指出，自己在女友的允許之下查看對方的手機，卻意外從對話紀錄滑到女友和前任的性愛影片，「不幸的是我無法移開目光」。這個畫面讓原PO崩潰，卻無法開口向女友坦白，只能無奈地詢問網友「當她問我『發生什麼事』時，我該怎麼做」。

一位男網友在Reddit發文，表示他和女友皆為25歲，交往後兩人也沒有將前任對象的聯絡方式刪除，某一天，為了尋找女友和前任吃過的餐廳，他在對方的允許之下進入兩人的對話紀錄，不過在瀏覽訊息時，原PO卻無意間瞥見一段性愛影片，「儲存在Snapchat聊天室的影片會自動播放，不幸的是我無法移開目光」，原來他發現了女友和前任的歡愛紀錄。

「不曉得我女友到底記不記得這部影片存在這，雖然她沒有外遇或做出其他舉動，我也全心全意地信任她，但我所看到的一切讓我精神崩潰」。原PO理智的分析，這段性愛片是自己和女友交往前拍攝的，他沒有權利過問對方，但現在他已經無法將這些畫面從腦海中抹去，「我想，原來自己沒辦法接受戴綠帽這個癖好」。最後原PO依舊沒有向女友坦白，並對於該如何維持這段感情感到苦惱，「當她問我『發生什麼事』時，我該怎麼做？我該如何處理這個問題？」

貼文曝光後，網友們紛紛安慰原PO，表示他需要給自己一段時間接受，「現在你知道自己並不會想知道伴侶的過去，尤其是視覺上的刺激。給這件事一些時間吧，你只是嚇到了」、「我不知道哥們…不過這也是過去的事了，所以對的，就這樣吧」。

不過也有網友提醒原PO，「你的另一半將性愛影片留著是一個危險信號」、「一旦這段關係結束，我會親自刪除和伴侶的照片或影片。如果你們已經不是情侶，出於尊重，就不應該擁有他們的裸照或影片」。

Reddit 伴侶 另一半 外遇 女友 性愛 裸照

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