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狂野飛車追逐！女駕駛公路上演「脫衣秀」 車頂全裸擺POSE畫面曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名女子在躲避警方追捕的過程中，突然將車子停在尖峰時段的高速公路車道上，並爬上車頂表演「脫衣秀」。 圖／擷自X＠CitizenApp
美國一名女子在躲避警方追捕的過程中，突然將車子停在尖峰時段的高速公路車道上，並爬上車頂表演「脫衣秀」。 圖／擷自X＠CitizenApp

美國加州日前發生一場離奇飛車追逐事件，一名35歲女子在躲避警方追捕的過程中，突然將車子停在尖峰時段的高速公路車道上，並爬上車頂表演「脫衣秀」，赤身裸體地雙手叉腰與員警對峙，一度造成交通回堵，相關影片被路人拍下後在網上瘋傳。

根據外媒「紐約每日新聞（New York Daily News）」報導，加州一台可疑黑色車輛以每小時150公里的時速，在卡爾弗大道（Culver Blvd）以北405號高速公路南行緊急車道上行駛，就在公路巡邏隊試圖攔下該輛車時，35歲女駕駛恩里奎茲（Trayanna Enriquez）的詭異行徑震驚警方與其他用路人。

從網路流傳的影片中可見，恩里奎茲在高速行駛後，突兀地將車輛停在車道上，接著從汽車天窗爬上車頂「寬衣解帶」，並在全裸狀態下擺出各種姿勢，讓員警看傻了眼，附近用路人也紛紛拿出手機拍攝，相關影片曝光後引發網友熱議。

據了解，警方在勸說無效後當場強行拘捕恩里奎茲，其中一名警官及救護人員在過程中受了輕傷，恩里奎茲因此被控逃逸、拒捕和毆打警察等重罪，目前被洛杉磯警察部門關押中。

影片曝光後，網友紛紛表示，「為什麼這種情況如此頻繁？」、「我也在現場，她尖叫喊著『我沒油了，你想讓我做什麼？車子沒油了！』」、「這可能是不會被警察槍擊的唯一方法」。

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