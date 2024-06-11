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京都巴士司機語言不通不讓下車 外國遊客報警

中央社／ 東京11日專電
京都清水寺。圖／ingimage
京都清水寺。圖／ingimage

日圓匯率貶吸引外國觀光客旅遊，但也發生諸多糾紛。日媒報導，京都最近就發生一起因為溝通不良引發誤會，2名外國遊客誤搭要返回總站巴士，發現後用外語要求司機讓他們下車，但司機並未照做，2人最終打電話報警。

產經新聞和日本放送協會（NHK）報導，根據京都市交通局，事件發生在7日下午5時10分左右，當時巴士抵達終點京都車站，之後不會繼續運行，而是要返回總站，但2名外國人男女誤上了車。

巴士出發後，發現搭錯車的2人用外語要求司機讓他們下車，但司機繼續開車，2人於是在車內報警。直到從京都車站出發20分鐘、已經行駛大約4公里後，司機才終於讓他們下車。

報導稱，該名司機隸屬京都市政府委託的西日本JR巴士公司，公司認定司機有過失，將會給予適當處分。

司機則是解釋，他當時想要把2人「帶去辦公室，因為雙方語言不通。」

西日本JR巴士公司表示，對於造成不便深感歉意，「員工沒有受過適當培訓，無法適當處理這種情況，之後將進行徹底的員工教育。」京都市交通局也表示已經掌握該起事件，對此相當重視，將努力防止類似事件再次發生。

京都 巴士 日本

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