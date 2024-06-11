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女大生肉纏人夫教授！身體換成績卻悽慘「白幹一場」 網：妳也知道白嫖喔？

聯合新聞網／ 綜合報導
一位馬來西亞女大生控訴，自己接受教授的交往提議，本想靠美色換取好成績，未料不只被「白嫖」，還因兩人的不正當關係不敢開口申訴，讓她忍不住發文抱怨。情境示意圖／Ingimage
一位馬來西亞女大生控訴，自己接受教授的交往提議，本想靠美色換取好成績，未料不只被「白嫖」，還因兩人的不正當關係不敢開口申訴，讓她忍不住發文抱怨。情境示意圖／Ingimage

賠了夫人又折兵！一位馬來西亞女大生控訴，自己接受教授的交往提議，本想靠美色換取好成績，未料不只被「白嫖」，還因兩人的不正當關係不敢開口申訴，讓她忍不住發文抱怨「教授食言了」。

根據外媒《星洲網》報導，馬來西亞一位22歲女大生在社群平台上自爆，她為了得到好成績，竟不惜和教授發生肉體關係。女大生指出，這位與她有染的教授在上學期向她「拋出橄欖枝」，宣稱只要2人交往，就能在學業上助她一臂之力，「他答應我在微積分科目取得A的佳績，我肉體都給了，但是教授卻食言了」，女大生不滿的控訴：「更離譜的是，我在該科目上不僅沒有取得A，而是直接不及格」。

對於自己被教授玩弄感情，她感到相當震驚，本來氣到想向學校教務處投訴，卻因為擔心吃閉門羹，或結果不了了之，只好打退堂鼓、嚥下這口氣，並以匿名的方式向網友們吐苦水。女大生也透露，該教授已是人夫，並育有3個孩子，不過並未指明在哪一所學校任職。

貼文曝光後引起議論，不少網友痛批女大生為成績出賣身體的行為，根本是咎由自取，「妳本來以為可以用肉體換到成績，結果卻輸得一敗塗地」、「成績沒考好可以重考，但尊嚴被典當了，就真的拿不回來了」、「不擇手段，用那麼骯髒的手段換取好成績，這女大學生也不是好東西，不值得同情！這對那些為了想要考取好成績的人，每天晚上抱著厚厚的課本，不甘心、不死心、哭著讀到通宵的大學生很不公平」、「妳也知道白嫖喔？自作自受，怨不得人」。

不過也有人指出，教授為人師表，竟向女大生提出不應當的要求，應該受到譴責，並推測他刻意讓女大生不及格，很可能是想利用權力關係，牢牢控制對方，「這是教授玩弄妳的手段，故意讓妳不及格，這種不正當關係才能延續下去」。

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