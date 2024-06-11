致命怪病襲亞洲！巴基斯坦爆2死…眼鼻流血「發病2周奪命」

近日巴基斯坦爆發致命的「克里米亞─剛果出血熱（Crimean-Congo haemorrhagic fever, CCHF）」疫情，發病兩周就會死亡，目前已導致2人喪命，當局頒布緊急措施，以防疫情擴大。

根據《每日星報》報導，CCHF是一種以病毒性蜱蟲（tick）為傳染媒介的致命傳染病，藉由蜱蟲叮咬可以感染多種動物、家畜，甚至是人類。巴基斯坦的拉瓦爾品第（Rawalpindi）一間醫院，5月3日和5月18日分別出現兩名感染CCHF後死亡的患者，分別是來自阿托克省哈茲羅（Hazro, Attock）的屠夫伊姆蘭（Imran），以及來自阿托克省容德（Jund, Attock）的婦女基蘭（Khiran）。

疫情爆發造成2人死亡後，旁遮普省畜牧業和乳製品發展部門（The provincial Punjab Livestock and Dairy Development Department）已在阿托克和其他地區實施緊急狀態，並開始挨家挨戶噴灑和清潔。所有被帶到拉瓦爾品第及附近牲畜市場的祭祀動物都必須接受嚴格檢查，任何感染病毒或有皮膚腫塊的動物將被禁止進入市場。拉瓦爾品第畜牧部（Livestock Director Rawalpindi Division）透露，當局已在多個地點設立了檢查站，並將駐紮在11個市場，全天確保所有市場的動物的健康與衛生。

其實，去年《每日郵報》就報導了在法國發現攜帶CCHF的病毒性蜱蟲，所幸當地暫時未發現人類感染的本土病例。