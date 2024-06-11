女大生「不知自己懷孕」照常喝酒跳舞 血崩送醫：已6個月身孕

許多人透過身體狀況改變發現自己懷孕，但也有些人直到臨盆才知道自己懷著一個新生命。英國一名女大生肚子平坦，也沒有任何不適症狀，直到某天上班時在廁所大出血，才發現自己懷孕了。

根據《每日郵報》報導，英國一名女大生德絲蒂妮（Destiny Stephens-Coull）和許多大學生一樣半工半讀。德絲蒂妮在一間速食店兼職，2022年4月值班到一半她突然感覺到經痛，在廁所待了半個多小時後，她打電話請經理幫她拿衛生棉條，但是她出血量實在太多，棉條放不進去，廁所和她的工作服上到處都是血，彷彿命案現場。德絲蒂妮最終因嚴重失血一個多小時而昏倒在廁所裡，她醒來時已經被送往醫院。

院方詢問德絲蒂妮是否有懷孕，她表示沒有，然而護理師卻告訴她，她已經懷孕六個月。德絲蒂妮不可置信，因為她仍然有月經，體重也完全沒有增加、小腹平坦，而且這段期間「我一直泡吧喝酒、常常跳舞」。幸好最後順利生下兒子金斯利（Kingsley）。

金斯利在29周時剖腹產出生，體重大約1.3公斤，緊急送往新生兒加護病房。金斯利還出現腦出血、腦積水和黃疸，在新生兒加護病房住到2022年8月才終於穩定。醫生說金斯利可能會有走路和說話方面的困難，但目前2年過去了，一切都表現正常。

現年21歲的德絲蒂妮回憶起這段經歷，仍覺得不可思議：「在這一切發生之前，我曾讀過一個女人神秘懷孕的故事，我還想著『怎麼可能不知道？』」，但現在人們也在問她這個問題。

德絲蒂妮表示，「如果三年前有人說我21歲時會有一個2歲的孩子，我會說他們在撒謊」，但現在她已經習慣當媽媽了，很高興金斯利來到她身邊。