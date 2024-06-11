緬甸男子在醫院遭開槍爆頭！泰警自首曝原因：看他不順眼

泰國6日發生一起醫院槍擊案。一名緬甸籍男子在醫院病房等待手術時，遭到一名警察開槍爆頭，不治身亡。

根據外媒《曼谷郵報》、《The Thaiger》報導，泰國孔敬府（Khon Kaen）6日發生一起醫院槍擊案。一名29歲的緬甸籍男子Kyaw Swar Aong因身體不適，在女友陪同下前往泰國孔敬中心醫院，被診斷出背部有腫瘤須手術切除。孰料6日晚間11時許，在病房內遭到兇嫌闖入開槍射殺。儘管醫護人員立即搶救，但頭部中彈的Kyaw Swar Aong仍宣告不治。

據了解，兇嫌當時假扮成死者的親戚，以探病名義取得病房資訊，闖入病房連開數槍後駕車逃逸。死者女友表示，死者曾向同事借過1.2萬元泰銖（約新台幣1.06萬元），懷疑可能是債務引發殺機。

兇嫌於8日上午在父親陪同下自首，其身分為孔敬府警察威拉蓬（Veeraphong Buayen）。威拉蓬表示，當時他前往醫院探望父親，父親的隔壁床就是Kyaw Swar Aong，之後Kyaw Swar Aong被轉移至其他病房等待手術。威拉蓬表示初次看他就覺得不順眼，但不清楚促使他動手的具體原因。

威拉蓬的親戚認為，他可能聽到父親抱怨隔壁床太吵，讓他無法入睡，威拉蓬隨即找到Kyaw Swar Aong的病房，對其頭部開槍。

死者女友承認男友喜歡玩手機到深夜，可能因此打擾到其他人，但不應該採取這種暴力手段，她也從未想過居然是執法人員犯下這種罪刑。

一位知情人士透漏，威拉蓬患有憂鬱症和冠狀動脈疾病，過去曾有吸食毒品的紀錄，上司為了減輕他的壓力，將他從警局調職到派出所。

威拉蓬被指控犯有預謀謀殺和非法持有武器彈藥罪。