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才兩條白線！日本「最短斑馬線」僅三地看得到 背後特殊成因曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
日本有三處僅有2條白線的超短斑馬線。圖擷自X
日本有三處僅有2條白線的超短斑馬線。圖擷自X

一般斑馬線的設置，通常都在一些比較寬廣的路口，為了提示行人和車輛，所以會劃上數公尺長的斑馬線。然而在日本，卻有幾個地方，有著才劃著兩道線條，距離原比一般狀況還要短上許多的斑馬線。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，大阪府和泉市肥子町1丁目，就有一個像這樣的斑馬線，還曾經被電視節目介紹過，號稱是「日本最短的斑馬線」，走沒幾步就能橫跨過去。

大阪府警察表示，一般斑馬線的設置與否，取決於有沒有放置紅綠燈。如果有紅綠燈，就會劃設斑馬線。而是否放置紅綠燈，則會根據個別道路的交通狀況，例如車流量、事故數量、地形等等做安排。只要認為有需要，就會設置紅綠燈和斑馬線，保障行人安全。

另外，日本內閣府國土交通省規定，一般斑馬線幅度約為45到50公分，但是可以依據實際道路情況做調整。在這麼狹小的道路中，就因為考量只畫一條白線，就不容易辨識，為了至少能畫兩條，因此減縮了白線的幅度。

除了大阪之外，京都市地下鐵五條車站前往東本願寺的路上，以及靜岡縣伊東市東松原町的大川橋交叉路，也有著僅兩條白線的斑馬線。這些都是為了保障行人安全，特別設置的紅綠燈和斑馬線的案例。

大阪 日本 紅綠燈

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