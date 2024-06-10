快訊

青鳥行動登時報廣場「水很深」 設計師自爆：被利用後無預警踢出群組

端午連假最後1天！北返車潮湧進國道 11地雷路段易壅塞

租房連續夢見「詭異小女孩」！床底竟找出同款洋娃娃 他回憶：房仲眼神不對勁

和食白飯放哪有差？她堅持放左邊才對引網戰翻 官方有標準答案

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網友近來為了和食白飯該怎麼擺爭論不休。圖／Ingimage
日本網友近來為了和食白飯該怎麼擺爭論不休。圖／Ingimage

日本許多和食裡頭，往往包含主菜、小菜、湯和飯的組合。然而除了內容以外，就連怎麼擺盤，也都有需要注意的地方。近來日本網上，就因為「飯」該怎麼放，吵得不可開交。

根據日本媒體「キャリコネニュース」報導，網路討論區「お悩み解決掲示板」最近出現一則貼文，文章作者表示在自己老家，白飯都是放在主餐的左邊，但她老公卻覺得放哪都行，每次輪到老公做飯時，飯有可能擺在左邊，也可能擺在右邊。且最近她閱讀漫畫，發現裡頭也把飯畫在餐點右邊，讓她不禁懷疑「飯放左邊的文化已經不再普遍了嗎」。

這則貼文引起許多日本網友回應，有人認為「飯放左邊是常識，才不是放哪都行」、「和食的禮儀就是右邊放湯，左邊放飯」、「光明正大說沒差的都是家裡沒教好」、「放棄老公吧，把小孩教好就好」。

但也有人說「以前高中教養課教說要放右邊，雖然要拿都會卡到湯很麻煩」、「我常去的知名定食屋，每次都把飯放右邊」、「京都和關西有部分地區飯是放右邊，根據地方不同常識不同，沒有統一答案」。

不過以日本農林水產省提供的食育資料而言，和食正確的配膳方式，應該是左手擺飯等主食，右手擺湯，烤魚之類的主菜放在右邊前端，副菜則放在左邊前方，漬物放在中間。理由是主食必須長時間用左手端著，因此放在左邊，且右手也比較好夾主菜，所以才會這樣擺放。

日本 白飯 老公

延伸閱讀

佳子公主訪希臘穿600元平價衣…日網友讚親民 專家憂負面影響

不得不漲！日牛丼店齊推「深夜料金」挨網轟 專家挺業者：英明決策

這是數學？名古屋餐廳「1.5倍等於2倍份量」 作家稱在地常識

票價漲再多都爆滿！日本主題樂園營收創新高 新樂園紛搶開幕

相關新聞

坐牢爽用手機？黑幫老大獄中拍片求斗內 還穿2萬元D&G球鞋

英國一名因謀殺獲判入獄服刑32年的阿爾巴尼亞黑幫份子，被發現竟在獄中拍攝TikTok影片，還向粉絲要求斗內。同時還發現，在獄中服刑的他，腳上卻穿著一雙價值550英鎊（約新台幣2.26萬元）的Dolce & Gabbana精品運動鞋。

和食白飯放哪有差？她堅持放左邊才對引網戰翻 官方有標準答案

日本許多和食裡頭，往往包含主菜、小菜、湯和飯的組合。然而除了內容以外，就連怎麼擺盤，也都有需要注意的地方。近來日本網上，就因為「飯」該怎麼放，吵得不可開交。

主人不在家！他從監視器見愛犬「1窩心舉動」 網讚爆：靈犬萊西

狗是人類的好伙伴。馬來西亞有狗主在網上分享趣事，他日前收到速遞員送貨短訊，稱無人在家便將包裹放在庭院，之後被他的狗「代領」了，他翻查監視器，…

影／印尼巨蟒生吞活人！蛇身撐出詭異人形 剖肚驚見失蹤婦女

印尼南蘇拉威西省一名50歲婦人外出市場做生意無預警失蹤，丈夫發現妻子徹夜未歸急忙找村民協尋，他們在灌木叢林發現一隻長約6...

入住前24小時取消訂房被收錢 旅遊達人曝1招免付手續費

飯店或酒店通常會規定入住前24小時取消訂房，必須收取手續費或扣留訂金等，以避免旅客臨時跑單，造成損失。旅遊達人謝里夫（Sharif Ceasar）近日分享「最後一刻取消訂房免手續費」的妙招，在入住前將入住日期更改至下週，接著再取消訂房，就能完美「鑽漏洞」省下手續費。

好心沒好報！見路邊有人招手 男子停車幫忙忽遇襲、心臟被刺死亡

泰國日前發生1宗隨機殺人事件。2名男子結束工作後駕駛電單車回家，途中遇到1名陌生男子遠遠向他們招手。2名男子以為對方需要援助，出於善意決定停車上前詢問他是否需要幫忙，陌生男在他們靠近時忽然取出刀子施襲，行凶後就持刀離開現場。2名男子中1人心臟被刺中死亡，另1人則臉部受傷逃亡求救。據傷者所指，他們並不認識嫌犯，也不知對方施襲原因。警方現已將嫌疑人逮捕，目前仍在調查其行凶動機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。