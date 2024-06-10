坐牢爽用手機？黑幫老大獄中拍片求斗內 還穿2萬元D&G球鞋

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聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名因謀殺獲判入獄服刑32年的阿爾巴尼亞黑幫份子，被發現竟在獄中拍攝TikTok影片，還向粉絲要求斗內。同時還發現，在獄中服刑的他，腳上卻穿著一雙價值550英鎊（約新台幣2.26萬元）的Dolce & Gabbana精品運動鞋。圖／擷自《每日郵報》
英國一名因謀殺獲判入獄服刑32年的阿爾巴尼亞黑幫份子，被發現竟在獄中拍攝TikTok影片，還向粉絲要求斗內。同時還發現，在獄中服刑的他，腳上卻穿著一雙價值550英鎊（約新台幣2.26萬元）的Dolce & Gabbana精品運動鞋。圖／擷自《每日郵報》

英國一名因謀殺獲判入獄服刑32年的阿爾巴尼亞黑幫份子，被發現竟在獄中拍攝TikTok影片，還向粉絲要求斗內。同時還發現，在獄中服刑的他，腳上卻穿著一雙價值550英鎊（約新台幣2.26萬元）的Dolce & Gabbana精品運動鞋。這名黑幫殺手名叫梅里扎伊（Eugert Merizaj），現年33歲的他疑似使用違禁手機在社群上求助，此事被英媒《太陽報》（The Sun）揭發曝光

根據《每日郵報》報導，梅里扎伊經常在監獄內使用TikTok，利用平台上名為「即時配對」（Live Match）的功能，與獄外的朋友交流，藉此獲得他們的斗內賺取金錢。其中一支影片，梅里扎伊甚至和一名年輕女性調情，或與其他囚犯一起玩遊戲，他甚至吹噓稱自己使用的手機，是「用無人機送到曼徹斯特監獄」，他把手機藏在衛生紙捲內沒被發現。他還表示如果獄警發現並沒收手機，那他重新購買一支就好，畢竟這已經是入獄後第三支，每支耗資2000英鎊（約新台幣8.23萬元）。

梅里扎伊入獄的理由，是因為他與其幫派於2019年在英國使用獵槍殺害了大麻供應商侯賽因（Hemawand Ali Hussein）。殺人後他逃往比利時等國，但最終遭逮捕引渡回英國受審。法官表示梅里扎伊雖然沒有親自殺人，但認為他是幕後主使者，判處梅里扎伊無期徒刑，，但被認為是幕後主使者，並判處梅里扎伊無期徒刑，其他3名成員也因為過失殺人入獄，目前還有3名嫌犯在逃。

對此，監獄當局卻後知後覺，直到相關事件經過媒體報導刊登後，才發現自家囚犯違規多時，並緊急啟動相關調查和後續處置。英國監獄機構表示，「按照法律規定，監獄內不得使用手機，違規者將面臨延長刑期等嚴厲懲罰。我們正與TikTok合作、嘗試刪除這些影片。自去年10月以來，我們已投資1億英鎊（約新台幣41.2億元）建置機場式安檢設施，成功阻止超過2.8萬次企圖將毒品、手機和武器偷運入獄的行為。」

英國一名因謀殺獲判入獄服刑32年的阿爾巴尼亞黑幫份子，被發現竟在獄中拍攝TikTok影片，還向粉絲要求斗內。圖／擷自《每日郵報》
英國一名因謀殺獲判入獄服刑32年的阿爾巴尼亞黑幫份子，被發現竟在獄中拍攝TikTok影片，還向粉絲要求斗內。圖／擷自《每日郵報》

TikTok 斗內 監獄

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