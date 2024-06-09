主人不在家！他從監視器見愛犬「1窩心舉動」 網讚爆：靈犬萊西
狗是人類的好伙伴。馬來西亞有狗主在網上分享趣事，他日前收到速遞員送貨短訊，稱無人在家便將包裹放在庭院，之後被他的狗「代領」了，他翻查監視器，狗狗真的將包裹叼回屋內，回家檢查發現包裹完好無損。不少網友大讚狗狗聰明，形容牠是「靈犬萊西」。
馬來西亞傳媒報導，當地有狗主在Facebook發文分享，日前有速遞員派送包裹時家中無人，發短訊說已放在庭院，提醒他回家時拿走。不一會兒速遞員發來錄音訊息，說「他的包裹給你的狗拿走了」。
狗主立即翻查監視器，發現愛犬跑出停車場位置走到鐵閘，之後叼住包裹走入屋，他回來檢查發現狗狗沒有咬爛包裹。
貼文引起網友熱議，不少人大讚狗狗聰明和可愛，「靈犬萊西」、「還會簽收不錯不錯」、「狗狗真乖」，有狗主又抱怨家中愛犬除了吠什麼都不會。
延伸閱讀：
狗狗被獸醫宣判只剩幾周命 替吃貨汪安排最後遺願後 結果有奇蹟
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言