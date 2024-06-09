影／印尼巨蟒生吞活人！蛇身撐出詭異人形 剖肚驚見失蹤婦女

印尼南蘇拉威西省一名50歲婦人外出市場做生意無預警失蹤，丈夫發現妻子徹夜未歸急忙找村民協尋，他們在灌木叢林發現一隻長約6.09公尺、身體撐出人形的巨型蟒蛇，眾人協力殺蟒剖肚後，發現婦人遺體。

南蘇拉威西省卡連邦村婦人法理達（Farida）6日外出，打算穿越樹林到市場做生意，不過之後卻失聯，先生諾尼（Noni）發現妻子音訊全無，便找來村民協尋。

7日，村民在樹林灌木叢中發現一隻長約6.09公尺的巨蟒，而且中段腹部異常突起，狀似人形。眾人合力殺死巨蟒，開膛剖肚後果然發現法理達。

消息指出，法理達衣著整齊被包裹在巨蟒胃液之中，而且她的頭部接近巨蟒前段，應是被抓住腿部後，遭蟒蛇纏繞全身至窒息。

諾尼傷心表示，他跟老婆育有4個孩子，「如果當天我和她在一起，那條蛇就不敢碰她了。」

村民合力取出法理達遺體後，將她移往錫德拉普縣（Sidrap Regency）舉行葬禮。