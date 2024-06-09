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入住前24小時取消訂房被收錢 旅遊達人曝1招免付手續費

聯合新聞網／ 綜合報導
旅遊達人分享臨時取消訂房不會被收錢的方法。飯店示意圖／Ingimage
旅遊達人分享臨時取消訂房不會被收錢的方法。飯店示意圖／Ingimage

飯店酒店通常會規定入住前24小時取消訂房，必須收取手續費或扣留訂金等，以避免旅客臨時跑單，造成損失。旅遊達人謝里夫（Sharif Ceasar）近日分享「最後一刻取消訂房免手續費」的妙招，在入住前將入住日期更改至下週，接著再取消訂房，就能完美「鑽漏洞」省下手續費。

根據《每日郵報》報導，謝里夫近日在網上發布一支影片，他一人分飾客人及飯店人員，他首先告訴飯店人員「我想取消我的飯店預訂」，飯店人員回答「沒問題，但我們必須收取300美元（約新台幣9722元）的取消費，因為距離您預訂的時間不到24小時」，旅客回答「我不會支付300美元」，飯店人員則說「這是飯店規定，我對此無能為力」。

謝里夫所扮演的客人接著表示，「那我可以將入住日期改為下週嗎？」飯店人員也答應並立刻協助更改。隔天，這位客人再度致電飯店，並要求取消下週的預訂，由於距離入住日期仍有一週，因此飯店人員也沒有再向他收取手續費，反而表示「沒問題，先生，我會處理此事並向您退款」。

有網友留言「是的，我已經通過更改日期取消了好幾次酒店」、「飯店也適用於Airbnb，由於颶風，我的旅行被取消了，他們不會給我退款，所以我把預訂改了延後，然後意識到因為新的旅行日期還有幾週的時間，我可以取消並獲得全額退款」。

不過也有人表示，「酒店已經非常清楚這個小計劃，因此他們不會允許任何修改，包括更改日期，以防止您試圖規避酒店政策」、「我們的飯店會通知客戶，由於他們已經修改過一次入住日期，因此他們以後將無法再次取消預訂」。

Airbnb 訂房 酒店 飯店

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