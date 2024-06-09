好心沒好報！見路邊有人招手 男子停車幫忙忽遇襲、心臟被刺死亡

泰國日前發生1宗隨機殺人事件。2名男子結束工作後駕駛電單車回家，途中遇到1名陌生男子遠遠向他們招手。2名男子以為對方需要援助，出於善意決定停車上前詢問他是否需要幫忙，陌生男在他們靠近時忽然取出刀子施襲，行凶後就持刀離開現場。2名男子中1人心臟被刺中死亡，另1人則臉部受傷逃亡求救。據傷者所指，他們並不認識嫌犯，也不知對方施襲原因。警方現已將嫌疑人逮捕，目前仍在調查其行凶動機。

根據泰媒《Thaiger》報導，案中死者是泰國武里南府農吉縣（Nong Ki）胡卡諾伊村（Khu Khat Noi）副村長的兒子——33歲的索羅薩克（Sorosak）。事發於6月3日晚間，索羅薩克與32歲朋友武提猜（Wutthichai）結束當日的伐木工作後，在另1名朋友陪同下，一起駕駛電單車回家。途中他們遇上1名年約30至40歲的陌生男子，對方站在村口路邊涼亭附近，向他們招手示意停車。

索羅薩克與武提猜以為對方需要幫忙，於是好心停車並走近男子詢問。等他們走近後，陌生男一言不發，突然拔刀相向，先用刀劃傷武提猜的右臉，然後再攻擊試圖制止他的索羅薩克，索羅薩克心臟不幸被刺中。凶徒之後帶著染血刀子離開現場，而武提猜就負傷騎上電單車入村向村民求助。

農吉縣警局副督察普朗塔勒（Thongsuk Prongthale）表示，當晚收到有人報稱被刺傷，唯警員趕到案發地時，只發現地面遺留血迹，受害人已由親屬及村民送往醫院。可惜，索羅薩克最終不幸身亡。索羅薩克的母親皮恩（Pien）今年53歲，是胡卡諾伊4號村副村長，她對兒子突然離世感到悲痛。皮恩表示兒子勤奮孝順，事故發生當日早上才給了她1,000泰銖（約新台幣839元）存起來整修房子，又答應晚上結束工作後會買1把新的電風扇給她，然而卻發生悲劇。

在事件中受傷的武提猜供稱，他與索羅薩克均不認識凶徒，也不清楚對方因何施襲。而警方就表示已逮捕嫌犯，目前正進行審問以查出其行凶動機。

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文章授權轉載自《香港01》