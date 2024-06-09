快訊

援軍明日到達 蔣中正最後電文成了大陸抗戰電影片名

黃嘉千獲保護令！被法院認定家暴事實 夏克立回應了

高雄短裙妹超商內遭襲胸性騷 引3國籍5老外混架掛彩

兒子不像自己！人夫堅持驗DNA「證實是親生」 妻子心寒2天後提離婚：永不原諒

香港01／ 撰文：喬納森
圖為示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage
圖為示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage

人夫為了解開自己心結，親手毀了建立12年的大好家庭。外國有男子在網上論壇發文，指懷疑次子不是自己親生，向妻子出進行DNA親子鑑定，最後結果證實兩人是親父子，可是妻子卻在測試後的48小時內提出離婚，3個孩子也都拒絕跟他說話。貼文引來網友議論，有人認為原PO的行為荒謬，與質疑妻子不忠無疑；也有人認為妻子想離婚，可能已不僅是驗DNA一事。

結婚12年的37歲人夫在Reddit發文，指自己有3名兒子，但他對次子一直有揮之不去的懷疑，存有「他不是我生的」感覺，因3名兒子只有次子長得不像他及其他家族成員，即使妻子拿出娘家的照片，證明次子長得很像外曾祖父，也無法平息他心中的懷疑，堅決要做親子鑑定。

最後結果證實他和次子是親生父子關係，「這一切很好，我心裡很平靜」，但這狀況維持不到48小時，妻子便向他表示考慮離婚，因妻子對於被指控不忠感到十分失望，要帶孩子們回娘家暫住。

原PO更指妻子向他怒罵「我永遠不會原諒你讓兒子經歷的一切」、「你總是覺得我背叛你，對待我們的兒子像垃圾一樣」。原PO向老婆表示自己曾在2段感情關係背叛對方，但從未欺騙妻子，他的告白卻未能挽回一家的幸福，妻子依然想離婚，3個孩子也拒絕跟他說話，令他想不透為何做親子鑑定會惹妻子不滿。

貼文引來網友熱議，有人認為原PO妻子亦不是單為做鑑定而決定離婚，「她之所以要與他離婚，是因為她惡待他的兒子，加上不信任她」、「他寫得愈多，我就愈覺得他的妻子離開他，他的兒子討厭他，已不僅是DNA測試那麼簡單」。

延伸閱讀：

出軌男悉前女友結婚懷孕　輕生後550萬遺產全給她　小三孕妻慘了

女友睡房出現陌生男　哭喊否認出軌　男友竟報警舉報　網民讚高招

文章授權轉載自《香港01》

DNA 告白 結婚 親子 離婚

延伸閱讀

水元素的意義：生理上功能失調會陽痿 心靈上能量不足會恐懼

疾病的內因與外因：恐懼、憤怒、憂思、悲傷、喜悅…看情緒所屬的金木水火土元素

男友給不了需要的陪伴…心灰意冷「但捨不得分手」？

放學途中她帶孩子去買三顆紅豆餅：媽媽不在了 你依然可以把這份愛延續下去

相關新聞

兒子不像自己！人夫堅持驗DNA「證實是親生」 妻子心寒2天後提離婚：永不原諒

人夫為了解開自己心結，親手毀了建立12年的大好家庭。外國有男子在網上論壇發文，指懷疑次子不是自己親生，向妻子出進行DNA親子鑑定，最後結果證實兩人是親父子，可是妻子卻在測試後的48小時內提出離婚，3個孩子也都拒絕跟他說話。貼文引來網友議論，有人認為原PO的行為荒謬，與質疑妻子不忠無疑；也有人認為妻子想離婚，可能已不僅是驗DNA一事。

美6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨身亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題

紐約郵報報導，美國紐澤西州6歲女童摩根（Lucy Morgan）某天問母親「怎樣能和上帝在一起、獲得救贖」，不料短短2周...

「打噴嚏＋咳嗽」竟爆肚！6旬翁腸子大量湧出 救護員手足無措急送醫

美國佛羅里達州一名63歲男子日前遇上一宗罕見意外，他在吃早餐時打噴嚏後再咳嗽，結腸卻突然破裂，導致腸部溢出，幸好他經過治療後已無大礙。

離奇事故！羽毛球拍突斷裂飛出 6歲女童頭骨遭插入身亡

美國新澤西州6歲女童露西（Lucy Morgan）日前與家人一起到緬因州出遊，在一旁觀看兄弟姊妹打羽球時，竟無端被斷裂的...

34歲女婿出軌57歲岳母 人妻目睹激戰過程還遭夫嗆「你媽比你更好」

這是渣男中的渣男！外國1名26歲女子早前於社交平台發表千字文，控訴34歲丈夫與她的57歲媽媽出軌，被她捉姦在床的慘痛經歷。原PO稱與丈夫相識8年、結婚6年，關係一直甜蜜；而她跟媽媽亦很親近，媽媽亦經常到訪他家...

印度校長家訪性侵15歲女學生 抬頭驚見遭直擊錄影

印度北方邦考夏姆比縣一間私立學校的40歲校長米甚拉（DK Mishra），經常以協助清貧學生申請補助為由進行家訪，日前卻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。