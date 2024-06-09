快訊

援軍明日到達 蔣中正最後電文成了大陸抗戰電影片名

黃嘉千獲保護令！被法院認定家暴事實 夏克立回應了

高雄短裙妹超商內遭襲胸性騷 引3國籍5老外混架掛彩

美6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨身亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國紐澤西州6歲女童摩根（如圖）被飛噴的羽球拍碎片擊穿頭骨死亡。取自X
美國紐澤西州6歲女童摩根（如圖）被飛噴的羽球拍碎片擊穿頭骨死亡。取自X

紐約郵報報導，美國紐澤西州6歲女童摩根（Lucy Morgan）某天問母親「怎樣能和上帝在一起、獲得救贖」，不料短短2周後便遭遇離奇意外喪命，被飛噴的羽球拍碎片擊穿頭骨死亡，詭異問題和時機令人頭皮發麻。

每日郵報指出，摩根6月1日和家人到緬因州度假，假期最後一天，摩根和10歲哥哥一起在度假小屋的後院打羽毛球，沒想到哥哥向下揮拍時，球拍莫名斷裂，銳利碎片飛噴而出擊穿摩根頭骨，造成嚴重腦損傷。儘管緊急送醫，救治4天後仍身亡。

摩根的牧師父親詹姆斯透露，摩根死前2周才問過母親蓓瑟妮「怎樣能和上帝在一起、獲得救贖」，蓓瑟妮回答可以一起禱告，但摩根堅持自己來，便回房間向上帝禱告，並畫畫記錄對上帝的愛。

意外發生後，醫療直升機緊急將摩根送往波特蘭市的緬因醫學中心治療，由於傷勢過重，最後仍回天乏術。

房間 摩根 醫學

延伸閱讀

比當代牙醫還多！馬偕牧師一生拔牙超過兩萬顆 醫師解釋關鍵原因

身材「好到不合理」惹整形質疑 豐臀辣模堅稱：是上帝給的

中獎悲劇！女子拉老虎機爽中千萬賭場不肯賠 這樣解釋震驚全網

醫病平台／生命的本質不只是肉體，更是心靈的滿足

相關新聞

美6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨身亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題

紐約郵報報導，美國紐澤西州6歲女童摩根（Lucy Morgan）某天問母親「怎樣能和上帝在一起、獲得救贖」，不料短短2周...

「打噴嚏＋咳嗽」竟爆肚！6旬翁腸子大量湧出 救護員手足無措急送醫

美國佛羅里達州一名63歲男子日前遇上一宗罕見意外，他在吃早餐時打噴嚏後再咳嗽，結腸卻突然破裂，導致腸部溢出，幸好他經過治療後已無大礙。

離奇事故！羽毛球拍突斷裂飛出 6歲女童頭骨遭插入身亡

美國新澤西州6歲女童露西（Lucy Morgan）日前與家人一起到緬因州出遊，在一旁觀看兄弟姊妹打羽球時，竟無端被斷裂的...

34歲女婿出軌57歲岳母 人妻目睹激戰過程還遭夫嗆「你媽比你更好」

這是渣男中的渣男！外國1名26歲女子早前於社交平台發表千字文，控訴34歲丈夫與她的57歲媽媽出軌，被她捉姦在床的慘痛經歷。原PO稱與丈夫相識8年、結婚6年，關係一直甜蜜；而她跟媽媽亦很親近，媽媽亦經常到訪他家...

印度校長家訪性侵15歲女學生 抬頭驚見遭直擊錄影

印度北方邦考夏姆比縣一間私立學校的40歲校長米甚拉（DK Mishra），經常以協助清貧學生申請補助為由進行家訪，日前卻...

不知2歲兒生父是誰…性觀念開放單親媽拿4男樣本驗DNA 結果醫師也傻眼

越南上演一幕「尋親記」。1名29歲女子性觀念比較開放，和數名男性發生關係後懷孕產嬰，雖然不介意成為單親媽媽，但她想為2歲兒子找親生父親，和3名男子進行DNA對比，但都並非兒子的生父。單親媽媽鍥而不捨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。