「打噴嚏＋咳嗽」竟爆肚！6旬翁腸子大量湧出 救護員手足無措急送醫

美國佛羅里達州一名63歲男子日前遇上一宗罕見意外，他在吃早餐時打噴嚏後再咳嗽，結腸卻突然破裂，導致腸部溢出，幸好他經過治療後已無大礙。

《每日郵報》及《太陽報》等傳媒6月7日報導，該名男子早前接受腹部手術，事發當天剛接受複診拆線，醫生亦指他的傷口已經完全復原。他之後就與妻子一同吃早餐慶祝康復。

不過事主吃早餐時，打了個大噴嚏，之後就咳嗽，他感到一陣劇痛後，腹部出現一片濕潤，揭起衣服後卻發現內臟從腹部湧出。他於是計劃駕車到醫院求診，但憂慮可能加劇傷勢，其妻子於是致電緊急部門求助。

救護人員在四分鐘後到場，他們發現事主身上有長約三吋的傷口，並有「大量腸部」流出，但沒有大量出血。不過由於他們都未遇過同類個案，亦沒有相關指引，一度令他們手足無措。而事主的妻子了解結腸需要保持濕潤，於是用鹽水和紗布包裹著，再送事主到醫院。

事主送院後隨即獲三名醫生進行手術，他們發現切口中間出現傷口，經檢查後證實腸部沒受傷，於是將腸部放回腹部及修補傷口。他留院觀察一週後沒有出現併發症，醫生進行腹部檢查後認為他已痊癒，因此獲准回家。

這宗個案已記錄在《美國醫學病例報告》（American Journal of Medical Case Reports），醫生認為膀胱切除術後出現腹部內臟取出的文獻很少，今年只有7份關於該宗併發症的報告，因此指今次的病例非常重要。

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文章授權轉載自《香港01》