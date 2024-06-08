離奇事故！羽毛球拍突斷裂飛出 6歲女童頭骨遭插入身亡
美國新澤西州6歲女童露西（Lucy Morgan）日前與家人一起到緬因州出遊，在一旁觀看兄弟姊妹打羽球時，竟無端被斷裂的球拍桿插入頭骨，送醫搶救4天後仍不幸身亡。
NBC報導，根據緬因州警方和女童父親傑西（Jesse Morgan）說法，當天他們一家人用完午餐後，他和妻子待在度假小屋後面，孩子們則在小屋前方空地打羽毛球，未料突然傳來一陣尖叫聲，兩人連忙衝過去查看，發現露西頭部遭球桿插入，雖然還有呼吸但失去意識。
他們指出，露西先是被送往桑福德（Sanford）的醫院，後續又由直升機轉送到波特蘭的緬因醫療中心救治，但最終仍因缺氧缺血性腦病變於5日離世，目前尚不清楚緬因州法醫是否會勘驗遺體。
傑西表示，這起事故對妻子和另外三名孩子，分別是8歲女兒、4歲和10歲兒子，造成嚴重影響。傑西是新澤西州Green Pond Bible Chapel教會的神職人員，教堂將於15日為露西舉辦葬禮。
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