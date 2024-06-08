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34歲女婿出軌57歲岳母 人妻目睹激戰過程還遭夫嗆「你媽比你更好」

香港01／ 撰文：凱薩琳
26歲人妻有天因不適提早回家，沒料到目睹丈夫跟自己媽媽同床，當場崩潰。示意圖。非當事人。圖／ingimage
26歲人妻有天因不適提早回家，沒料到目睹丈夫跟自己媽媽同床，當場崩潰。示意圖。非當事人。圖／ingimage

這是渣男中的渣男！外國1名26歲女子早前於社交平台發表千字文，控訴34歲丈夫與她的57歲媽媽出軌，被她捉姦在床的慘痛經歷。原PO稱與丈夫相識8年、結婚6年，關係一直甜蜜；而她跟媽媽亦很親近，媽媽亦經常到訪她家，但完全沒有想過丈夫會跟媽媽有不倫關係。

惟原PO某天因病提早下班，回家時竟在床中見到丈夫跟媽媽同床，姦情當場被揭穿。原PO其後與丈夫對質時，丈夫竟將責任歸咎於她，指她不孕，更稱「你媽比你更好！」因為岳母是可生孩子的全職主婦。人妻已明白即將離婚，對目前情況感到心碎、沮喪、孤獨。網友看完貼文都怒斥原PO的人夫是渣男，指他出軌的理由太荒謬，又認為人妻應盡快離婚，並和丈夫及媽媽斷絕關係。

該26歲人妻於本月2日於社交平台reddit發文，以「千字文」控訴遭2個最信任、最親近的人出賣。她表示與丈夫在大學時期已一起，至今8年，結婚已6年，認為雙方關係牢固，

婚後6年，感情一直融洽。而原PO與媽媽亦很親近，會說很多女生話題，而且媽媽亦經常前來探訪，在其生命中佔有極大位置，而她對34歲的丈夫與57歲的媽媽完全信任，從沒想過2人會有任何不尋常事。

原PO稱大約1個月前發現丈夫始有異樣，會常於深夜離開房間發訊息，並越來越著重保護手機隱私，而夫妻間無論感情或性生活，都開始感到疏離。起初她以為丈夫工作壓力太大，故主動承擔更多家務，更下廚煮他喜愛的食物，試圖替其舒緩壓力。

原PO於約2周前因不適而提早下班，回家後甫入睡房，驚見丈夫正與媽媽躺在床上，2人纏綿時最初還不察覺原PO在場，而她面對捉姦在床的情境，震驚得呆立當場，「無法動彈，甚至無法呼吸」。其後2人終於看到原PO，「臉上的表情混合了愧疚和恐懼」，而媽媽亦試圖解釋，稱「只是發生了」（just happened），又強調無意傷害女兒；其丈夫則一直沉默，甚至連藉口都懶得想。

人妻憶述，捉姦後瞬間崩潰，深感被最信任的2個人背叛，其後開車離家時邊哭邊叫，開了數個小時後便找朋友哭訴，並暫時住在對方的家。

事後，人妻與丈夫對質，對方竟將出軌責任歸咎於她，指因她不孕，無法做到「女人能做到的事」，故他有權與任何女人上床。丈夫甚至指，「你媽比你更好，因為她是個有能力生孩子的全職媽媽」。

人妻坦言知道即將要離婚，感到沮喪和很內疚，覺得自己的生活是謊言，「我無法給他(丈夫)想要的東西，現在他走了。我感到心碎、筋疲力盡、孤獨和痛苦」。

貼文引來許多網友留言，更有近千人點讚以示鼓勵，網友都替人妻感到不值，「他的理由實在太荒謬了」、「不要把錯都攬在自己身上」、「為你感到心碎」、「你丈夫的藉口真爛」，有人更建議盡快離婚，以及與2人斷絕關係，又祝願人妻可以收拾心情，重新出發。

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文章授權轉載自《香港01》

丈夫 出軌 外遇 渣男 離婚

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