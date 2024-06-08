醫院陪伴父親3天3夜 子女躺亡父遺體旁伴眠最後一晚…照片瘋傳網友淚崩

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香港01／ 撰文：田中貴
子女連同媳婦等8人在醫院陪伴爸爸3日3夜勞心勞力，一起累倒在遺體旁邊休息，陪伴爸爸最後一晚。（TikTok影片截圖）
子女連同媳婦等8人在醫院陪伴爸爸3日3夜勞心勞力，一起累倒在遺體旁邊休息，陪伴爸爸最後一晚。（TikTok影片截圖）

「如孩兒能伏於爸爸的肩膊，哪怕遙遙長路多斜…」馬來西亞1名53歲人父因腦出血和中風而死亡，子女連同媳婦等8人，連續3日3夜勞心勞力在醫院陪伴爸爸，睡覺時間嚴重不足，最終一起在遺體旁邊休息。其他親戚見狀拍下這一幕，其中1名女兒事後上傳照片，引發網友淚崩，紛紛留言「哭死了」、「願你的爸爸安息」、「爸爸在天之靈一定會很感動」。

23歲女子努爾（Nur Asnahanis Shah Shahrolnizam）日前在TikTok上分享相關照片，配上音樂製成短片，顯示8人圍住1具用白布等完全遮蓋的遺體，並寫上「我知道凡是活著的東西，都必定會死，但我之前不知道永遠失去一個人的感覺，如斯痛苦，無盡思念，願我們以後在天堂相見，我的父親」。

貼文引來59萬次瀏覽，當地傳媒訪問努爾，她指出，自己在六兄弟姐妹排行第五，53歲父親沙魯尼扎姆（Shahrolnizam Yahya）住在莎阿南（Shah Alam）第26區，為人充滿愛心，愛護每一位家庭成員，對待女婿就如同對待自己的親生兒子一樣。

上月22日，父親出現呼吸急促症狀，因而被送往莎阿南醫院，翌日病情逐漸穩定。沙魯尼扎姆和家人開玩笑，並向努爾表示想吃木瓜，家人送上水果，隨後父親想睡覺休息，家人陸續回家，打算之後再到醫院。

但努爾和胞姊再到病房時，見到多名護士站在父親病床旁邊，父親當時已經昏迷不醒。去到晚上，醫生致電給努爾胞弟，指父親腦出血和右邊身體中風，送往冠狀動脈治療室接受治療，家人趕往醫院，但父親情況愈來愈差，翌日出現嚴重呼吸急促情況，心臟亦太弱，無法進行手術，最終延至上月25日晚上8時07分去世。

一家人將遺體帶回家協助清洗和輪流禱告，3日3夜沒有好好休息，在母親的允許下，子女連同媳婦等8人一起睡在父親遺體。阿姨見狀拍下照片，努爾慨嘆「這是我們和爸爸一起睡覺的照片，唯一的區別是爸爸已經死了，成為我們永遠分離後永恆記憶」。

在教區居民的幫助下，一家人舉辦葬禮，仍為父親過身一事感到傷心，努爾提到TikTok網友為照片寫下的留言，分享失去親人的經歷，令她倍感心碎。

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文章授權轉載自《香港01》

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