峇里島遊客手機被野生猴搶走 牠狂奔45分鐘還錄自拍影片

美國維吉尼亞州一名女子日前跟朋友到印尼峇里島遊玩，在和野生猴子互動時，手機竟被搶走。這隻調皮的猴子不但拿走手機，還不忘要開影片錄影自拍，最後留下許多好笑的畫面。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，來自美國維吉尼亞州的艾希莉（Ashley Hoak）和朋友莎賓娜（Sabrina Weibel）到印尼峇里島玩。峇里島有許多能跟野生獼猴互動的自然棲地，兩人去的烏魯瓦圖（Uluwatu）就是其中之一。

據說當地的猴子十分兇橫，牠們好奇心很強，想要的不只是食物，還包括人類的眼鏡、帽子、相機、手機等物品。艾希莉在和猴子互動時，就發現一隻猴子一直盯著她看，兩人很擔心會被猴子傷害，所以不敢輕舉妄動，手機也就這樣被猴子搶走。

她們開始沿路一直追著這隻猴子想把手機拿回來，不過猴子非常聰明，不但拿出手機自拍影片紀錄，還跑進樹林深處。艾希莉和莎賓娜一度要靠iPhone的「尋找我的iPhone」功能才能追蹤手機下落，幸好45分鐘後在一塊空地上找到猴子玩膩丟在地上的手機。

莎賓娜說，大家看到猴子拍的影片都覺得很有趣，她自己則是覺得受夠了，短期內不想再跟任何猴子互動。艾希莉則覺得這段經歷非常特別，直說猴子拍下的影片讓她們哈哈大笑。