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影／想氣前任雇用臨演假結婚 女子弄假成真墜入愛河還生孩子

聯合新聞網／ 綜合報導
女子挪亞本來請了男演員要氣前任，最後卻假戲真做。圖擷自TikTok
女子挪亞本來請了男演員要氣前任，最後卻假戲真做。圖擷自TikTok

國外一名女子因為看到前男友結婚，想要氣氣對方，便花錢請來男演員演出一場「假結婚」還PO到社群媒體上。不過令人意外的是，她和演員最後墜入愛河，真的結婚成為了夫妻。

據《太陽報》（The Sun）報導，一名女子挪亞（Noah）在TikTok影片中分享這段經歷，不只破1400百萬次點閱率，還有一萬多則留言想知道詳細經過。

據報挪亞為了讓前任忌妒，特地花錢請了一名演員來演「新郎」，而且她表示，就連兩人拍結婚照手上抱著的寶寶都是花錢請來的，就是為了讓一切看起來更真實一點。

不過挪亞沒想到的是，兩人弄假成真，真的愛上對方，後來兩人真的結婚，辦了一場真正的婚禮。她在影片後面又分享一家人的聖誕節合照說，她不只幫這個「假老公」生了兩個孩子，後來還領養了那個寶寶演員。

@111noah1111

#greenscreen i play entirely too much but i am dying at this trend 🤣🤣🤣 #fyp #crazy #irememberwhen

♬ Gnarls Barkley Crazy Stephen Kramer Glickman - Gustavo Rocque

不少網友十分好奇這是怎麼發生的，有網友問：「那妳老公有退錢給妳嗎？」挪亞也說：「沒有，他用寶寶償還了」。有網友質疑挪亞是在開玩笑，認為不可能有媽媽會出借寶寶，甚至最後還讓人領養，不過針對事情是真是假，挪亞並沒有正面回應。

假結婚 結婚

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