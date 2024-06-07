蒙面男凌晨闖住宅區放毒餌殺狗 至少2犬誤食死亡

馬來西亞發生冷血毒殺寵物犬案。當地有名蒙面男子凌晨時分前往一住宅區，在多名養狗人士的住所外投放塑膠盒裝的老鼠藥毒餌，在住戶門外放餌後離開現場，事後至少2隻狗狗誤食毒餌死亡、2隻有生命危險。其投毒過程被監視器拍下，有受害住戶懷疑犯人以香味十足的毒餌吸引愛犬進食，狗狗誤食後身體不停抽搐，送院後不治。住戶們已報警，希望警方將毒狗狂徒繩之於法。

馬媒報導，事發於雪州蕉賴斯嘉柏蘭嶺花園，1名疑為華裔的蒙面男子，被指5月27日凌晨3時獨自走入住宅區內，在多名養狗人士的家門外投放老鼠藥毒餌，至少2隻狗被毒死。據住戶監視器顯示，嫌犯戴上太陽眼鏡、口罩和鴨舌帽、揹著袋子，在住戶家門外放下裝有毒餌的塑膠盒，前後共4盒，離開時將塑膠蓋放回袋內。另有監視器畫面，拍到嫌犯以同樣打扮犯案，事後住戶撿起剩餘的毒餌，塑膠盒上還有6顆看似肉丸的東西。 吉隆坡有蒙面男在多名養狗人士屋外放毒餌。圖／擷取自《中國報》影片截圖

其中1名受害狗主人，為當地音樂製作人兼主持人曾錫康（Andy Chan），他接受馬媒訪問時表示，嫌犯以帶香味的老鼠藥吸引愛犬，牠們沒戒心就吃下，愛犬「Lion」誤食毒餌後抽搐倒地，送院時非常虛弱，最終證實不治，另一愛犬「Scooby」則不停抽搐及無法排尿，目前仍有生命危險。 狗狗誤食毒餌後要留院觀察。圖／擷取自《中國報》影片截圖

曾錫康指他們並非當晚首個被投毒的住戶，嫌犯事前已在其他鄰居屋外投毒，以他所知至少2戶家庭中招，至少2隻狗被毒死、2隻情況危險，幾名鄰居因為將狗拴起，反而逃過一劫。案發時他不在家中，只能叫兒子報警。他無奈指鄰居們的狗狗全都是收養的，嫌犯有任何不滿的話有許多方法可以反應，萬一有小孩在花園玩耍時接觸毒餌，後果難料，希望警方正視案件，將犯人繩之於法。

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文章授權轉載自《香港01》