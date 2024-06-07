快訊

黃仁勳試探兩岸紅線 輝達陸市占急縮還能老神在在？

找到了！空軍士兵泳渡基隆河失蹤 搜救近60小時發現浮屍

回擊北韓糞便氣球！南韓空飄20萬份反金正恩傳單與KPOP音樂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蒙面男凌晨闖住宅區放毒餌殺狗 至少2犬誤食死亡

香港01／ 撰文／安祖娜
吉隆坡有蒙面男在多名養狗人士屋外放毒餌。圖／擷取自《中國報》影片截圖
吉隆坡有蒙面男在多名養狗人士屋外放毒餌。圖／擷取自《中國報》影片截圖

馬來西亞發生冷血毒殺寵物犬案。當地有名蒙面男子凌晨時分前往一住宅區，在多名養狗人士的住所外投放塑膠盒裝的老鼠藥毒餌，在住戶門外放餌後離開現場，事後至少2隻狗狗誤食毒餌死亡、2隻有生命危險。其投毒過程被監視器拍下，有受害住戶懷疑犯人以香味十足的毒餌吸引愛犬進食，狗狗誤食後身體不停抽搐，送院後不治。住戶們已報警，希望警方將毒狗狂徒繩之於法。

馬媒報導，事發於雪州蕉賴斯嘉柏蘭嶺花園，1名疑為華裔的蒙面男子，被指5月27日凌晨3時獨自走入住宅區內，在多名養狗人士的家門外投放老鼠藥毒餌，至少2隻狗被毒死。據住戶監視器顯示，嫌犯戴上太陽眼鏡、口罩和鴨舌帽、揹著袋子，在住戶家門外放下裝有毒餌的塑膠盒，前後共4盒，離開時將塑膠蓋放回袋內。另有監視器畫面，拍到嫌犯以同樣打扮犯案，事後住戶撿起剩餘的毒餌，塑膠盒上還有6顆看似肉丸的東西。

吉隆坡有蒙面男在多名養狗人士屋外放毒餌。圖／擷取自《中國報》影片截圖
吉隆坡有蒙面男在多名養狗人士屋外放毒餌。圖／擷取自《中國報》影片截圖

其中1名受害狗主人，為當地音樂製作人兼主持人曾錫康（Andy Chan），他接受馬媒訪問時表示，嫌犯以帶香味的老鼠藥吸引愛犬，牠們沒戒心就吃下，愛犬「Lion」誤食毒餌後抽搐倒地，送院時非常虛弱，最終證實不治，另一愛犬「Scooby」則不停抽搐及無法排尿，目前仍有生命危險。

狗狗誤食毒餌後要留院觀察。圖／擷取自《中國報》影片截圖
狗狗誤食毒餌後要留院觀察。圖／擷取自《中國報》影片截圖

曾錫康指他們並非當晚首個被投毒的住戶，嫌犯事前已在其他鄰居屋外投毒，以他所知至少2戶家庭中招，至少2隻狗被毒死、2隻情況危險，幾名鄰居因為將狗拴起，反而逃過一劫。案發時他不在家中，只能叫兒子報警。他無奈指鄰居們的狗狗全都是收養的，嫌犯有任何不滿的話有許多方法可以反應，萬一有小孩在花園玩耍時接觸毒餌，後果難料，希望警方正視案件，將犯人繩之於法。

延伸閱讀：

紅磡靈車殯儀館外被抄牌相瘋傳！寧願違泊不入停車場 原因悲哀

衰！港鐵女手臂「夾實扶手」玩手機 懶理長者企唔穩被斥：自私精

文章授權轉載自《香港01》

狗狗 老鼠藥 馬來西亞

相關新聞

蒙面男凌晨闖住宅區放毒餌殺狗 至少2犬誤食死亡

馬來西亞發生冷血毒殺寵物犬案。當地有名蒙面男子凌晨時分前往一住宅區，在多名養狗人士的住所外投放塑膠盒裝的老鼠藥毒餌，在住戶門外放餌後離開現場，事後至少2隻狗狗誤食毒餌死亡、2隻有生命危險。其投毒過程被監視器拍下，有受害住戶懷疑犯人以香味十足的毒餌吸引愛犬進食，狗狗誤食後身體不停抽搐，送院後不治。住戶們已報警，希望警方將毒狗狂徒繩之於法。

死狀悽慘…泰國女大生疑遭男友棄屍 全身赤裸、雙手被砍仍未尋回

泰國發生恐怖兇殺案，1名18歲女大學生被發現伏屍高速公路下草叢中，遺體不但全身赤裸雙腳捆綁，雙手更遭兇手砍掉，且綁有重物，死狀相當駭人。警方事後循線索鎖定死者交往1年的男友，在男友家中發現大量血跡，懷疑是第一兇案現場，而男友當時企圖服藥自殺，送醫搶救。目前死者遭砍掉的雙手仍未尋回，據報警方懷疑男友把死者雙手剁碎後從馬桶沖走。

這是數學？名古屋餐廳「1.5倍等於2倍份量」 作家稱在地常識

日本名古屋地區的餐飲業者，往往有著會給顧客份量多到異常，讓人感到物超所值的形象。而名古屋對食物的特殊計算方式，更是有著「名古屋算」之稱。近來日本作家網友分享的一張圖片，就彰顯出這種「名古屋算」的精神。

身材「好到不合理」惹整形質疑 豐臀辣模堅稱：是上帝給的

巴拿馬一名模特兒擁有傲人曲線，不過卻被不少人質疑身材不是「天然的」。日前她到迪士尼玩，卻被路上遊客嘲笑，令她氣得拍影片回擊：「身材全是上帝給的」。

怪盜進超市狂偷17罐品客 被逮竟用廣告語回嗆「片刻不離手」

英國日前發生一起奇怪的竊案，這個怪盜到了超市偷品客（美國的馬鈴薯零食品牌），而且一偷就是17罐，被抓的時候還辯稱都是品客洋芋片太好吃了，並引用該公司的廣告標語說：「品客一口口，片刻不離手」。

正妹看球嗨翻「掀上衣露雙峰」 色情網站心動祭320萬重金尋人

每逢運動賽事，除了場上選手獲勝時興奮脫衣慶祝，場下支持民眾也常被現場氣氛感染，跟著脫衣狂歡。近日，愛德蒙頓油人隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。