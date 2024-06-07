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死狀悽慘…泰國女大生疑遭男友棄屍 全身赤裸、雙手被砍仍未尋回

香港01／ 撰文／布萊恩
泰國1名18歲女大學生被發現伏屍高速公路下草叢中，全身赤裸雙腳遭捆綁，雙手更遭兇手砍掉，且綁有重物，死狀相當駭人。圖／擷取自網路
泰國1名18歲女大學生被發現伏屍高速公路下草叢中，全身赤裸雙腳遭捆綁，雙手更遭兇手砍掉，且綁有重物，死狀相當駭人。圖／擷取自網路

泰國發生恐怖兇殺案，1名18歲女大學生被發現伏屍高速公路下草叢中，遺體不但全身赤裸雙腳捆綁，雙手更遭兇手砍掉，且綁有重物，死狀相當駭人。警方事後循線索鎖定死者交往1年的男友，在男友家中發現大量血跡，懷疑是第一兇案現場，而男友當時企圖服藥自殺，送醫搶救。目前死者遭砍掉的雙手仍未尋回，據報警方懷疑男友把死者雙手剁碎後從馬桶沖走。

綜合媒體報導，事發6月5日早上，現年18歲女死者被發現伏屍高速公路下草叢中，全身赤裸雙腳被捆綁，以灰色毯子包裹，雙手則被砍斷。

草叢周圍100多米都發現血跡，而且有目擊者指，發現屍體前、約清晨5時45分，見到1名可疑男子駕駛電動單車來到現場，並拖來1個垃圾桶，往草叢傾倒垃圾，相信是掩蓋屍體，男子當時還回應稱「我拿我愛的東西扔掉」，警方推斷，男子是用電動單車運屍到草叢。

警方又指，死者脖頸上有尖銳物割過的傷口，左腋下綁有1個重3公斤藍色啞鈴，腿上綁有1個2公斤綠色加重物，相信兇手計劃把屍體拋到水中，不過中途改變主意，直接棄屍草叢。

警方透過監視器，發現兇手騎電動單車拋屍畫面，循線索鎖定死者18歲男友。警方進入男友家中時，發現他正服藥自殺，立即把他送院搶救。警方並在男友房內及家門口道路發現血跡，正在調查男友住家是否為第一兇案現場。

警方查看監視器，發現兇手騎電動單車拋屍畫面，循線索鎖定女死者18歲男友。圖／翻攝自網路
警方查看監視器，發現兇手騎電動單車拋屍畫面，循線索鎖定女死者18歲男友。圖／翻攝自網路

警方又說，男友把死者屍體從高速公路丟到草叢後，及抵達棄屍處前，未有停留在任何地方，也沒有丟棄物品，懷疑死者被砍下的雙手還在兇手家中，並懷疑男友把雙手剁碎後用馬桶沖走，計劃拆除浴室馬桶挖化糞池尋找。

死者姐姐透露，死者與男友都是大一學生，已交往1年，曾因吃醋爭吵，沒想到會這麼嚴重。

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文章授權轉載自《香港01》

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