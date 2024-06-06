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身材「好到不合理」惹整形質疑 豐臀辣模堅稱：是上帝給的

聯合新聞網／ 綜合報導
格雷西強調自己全身都是「上帝給的」。圖擷自鏡報
格雷西強調自己全身都是「上帝給的」。圖擷自鏡報

巴拿馬一名模特兒擁有傲人曲線，不過卻被不少人質疑身材不是「天然的」。日前她到迪士尼玩，卻被路上遊客嘲笑，令她氣得拍影片回擊：「身材全是上帝給的」。

據《鏡報》（Mirror）報導，27歲的格雷西（Gracie Bon）在社群媒體上擁有640萬的粉絲。日前她到迪士尼樂園玩，但是卻因為路人不停盯著她看、暗地竊竊私語嘲笑她還拍她照片，讓她覺得「一天都被毀了」。

有些網友認為格雷西根本就是自找的，因為她的臀腿粗厚得不合理，認為她應該做過巴西提臀術整形。不過格雷西強調那是因為自己曾經胖過減肥，她還特地貼出減肥前後的對比照，強調身材全都是「上帝給的」。

她說，那些人用奇怪的眼光看她，好像對她的身材感到很羞恥，只因為她的身材與眾不同，她的穿著也很獨特。但她不會因為這樣就貶低自己，還是要穿自己喜歡的衣服出門。

雖然格雷西特地發文回擊，該則貼文下方還是吸引很多網友質疑。有網友就說：「妳確定妳沒做巴西提臀術嗎？」、「我光看這張照片就講得出三個動過刀的部位」，也有網友表示，大家之所以不喜歡她，不是不喜歡她的身材，而是不喜歡她明明有整形卻不承認，硬要表現出自己是「純天然」的樣子。

整形 模特兒

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