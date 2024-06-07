這是數學？名古屋餐廳「1.5倍等於2倍份量」 作家稱在地常識

日本名古屋地區的餐飲業者，向來有著會給顧客份量多到異常、讓人感到物超所值的形象，而當地對食物的特殊計算方式，更是有著「名古屋算」之稱。近來一名日本作家分享的一張圖片，就彰顯出這種「名古屋算」的精神。

根據日本媒體「おたくま経済新聞」報導，日本作家「神凪唐州」最近在個人「X」上分享一張照片，內容是他到了某間義大利麵餐廳用餐，價目表上清清楚楚地標明，一份餐點的基礎份量為220公克。然而驚奇的是，如果點的是「1.2倍」份量，將會得到330公克的麵，相當於實際上的1.5倍。

而若是點了1.5倍，則會得到440公克的麵，相當於實際上的2倍份量；最後標示的2倍660公克、3倍810公克，則分別應該是3倍、3.68倍左右。這種給出遠比實際上份量還多的特殊做法，神凪唐州卻說這在名古屋是「有如九九乘法表一樣該背起來的常識」。

其他網友紛紛表示「小學生看到這個會很錯亂」、「我吃個1.2倍就好」、「名古屋人的算數是不是怪怪的」、「光220公克就已經是兩人份了吧」、「完全顛覆倍數的概念」、「寫作1.5倍但只是看起來像1.5倍」、「在這裡算數是行不通的」、「畢竟右上角都寫了只是大概而已嘛」。