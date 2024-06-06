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怪盜進超市狂偷17罐品客 被逮竟用廣告語回嗆「片刻不離手」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為食品店常見的品客洋芋片。（美聯社）
圖為食品店常見的品客洋芋片。（美聯社）

英國日前發生一起奇怪的竊案，這個怪盜到了超市偷品客（美國的馬鈴薯零食品牌），而且一偷就是17罐，被抓的時候還辯稱都是品客洋芋片太好吃了，並引用該公司的廣告標語說：「品客一口口，片刻不離手」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，40歲的史賓賽（Adam Spencer）分別在4月11日、4月17日和5月2日到不同超市行竊。5月2日他在某家超市偷走肉品，兩小時後又回頭拿了價值超過300英鎊（約12000元台幣）的商品。

史賓賽疑似食髓知味，5月19日又回到同一家超市行竊，不過這次奇怪的是他偷了17罐品客。在被警方逮捕後，他用品客的廣告標語告訴警方：「品客一口口，片刻不離手」，說是因為太好吃了才會行竊。

他被指控兩項入室竊盜罪、三項偷竊罪，他也坦承所有犯行，並於5月29日出庭。法院判處六個月有期徒刑，可緩刑一年，不過必須賠償超市200英鎊（約8200元台幣），還得完成六個月的戒毒療程。

偷竊 零食

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