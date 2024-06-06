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正妹看球嗨翻「掀上衣露雙峰」 色情網站心動祭320萬重金尋人

聯合新聞網／ 綜合報導
NHL愛德蒙頓油人隊一名女球迷忘情慶祝，掀衣露胸的畫面被旁人完全捕捉，甚至讓色情網站心動祭重金尋人。圖／擷自X平台影片
NHL愛德蒙頓油人隊一名女球迷忘情慶祝，掀衣露胸的畫面被旁人完全捕捉，甚至讓色情網站心動祭重金尋人。圖／擷自X平台影片

每逢運動賽事，除了場上選手獲勝時興奮脫衣慶祝，場下支持民眾也常被現場氣氛感染，跟著脫衣狂歡。近日，愛德蒙頓油人隊（Edmonton Oilers）在國家冰球聯盟（NHL）分區決賽戰勝達拉斯星隊（Dallas Stars），場下一名正妹球迷興奮到掀開上衣、露出胸部慶祝的影片瘋傳，甚至有色情網站祭出10萬美元（約新台幣320萬元）重金尋人，希望將她納入麾下。

綜合外電報導，NHL分區決賽由愛德蒙頓油人隊和達拉斯星隊捉對廝殺，除了場上冰球選手激烈拚戰之外，場下也有令人臉紅心跳的花絮。一名正妹球迷進場支持愛德蒙頓油人隊，只見她在比賽期間興奮地掀開上衣慶祝，孰料衣服底下沒有穿內衣，正妹球迷的雙峰也跟著曝光，但她對胸部走光似乎毫不介意，隨即穿好衣服露齒大笑。

雖然影片只有短短7秒仍然在X平台掀起網友討論，「怎能不愛運動」、「她是誰？」、「我們需要找到她是誰」、「天啊我愛油人」。除了網友熱烈討論之外，愛德蒙頓油人隊的正妹掀衣球迷也引起色情網站關注。

平均每月高達6100萬人次瀏覽的色情網站「The Porn Dude」嗅到商機，該網站發言人表示公司團隊認為這名女球迷的胸部「為色情而生」，打算邀請這名球迷下海拍成人影片。

此外，另一個成人網站「Camsoda」更祭出10萬美元重金尋人，希望網羅這名女球迷；知名色情平台「OnlyFans」似乎也心動，希望爭取這名女球迷在網站創立個人帳號。

不過截至目前，即使眾多網友及色情網站展開尋人計畫，但這位愛德蒙頓油人隊的正妹球迷身分仍未曝光。

OnlyFans X 冰球 正妹 色情網站

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