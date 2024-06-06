婚宴死亡事件！男賓客吃牛排嘴角流汁沒反應 旁人嚇呆：他死了

開開心心的婚宴，竟然發生奪命事故！愛爾蘭1名67歲男子去年底參加婚宴，在吃牛排時竟突然倒下，現場醫護人員隨即施救，惟他送院後仍返魂乏術。據現場人士透露，事發時該男子嘴角有汁液流出，旁人叫喚他時全無反應，「坐在那裡一動也不動」，最終證實死亡。院方表示，該男子的喉部被一大塊牛肉所堵塞，相信是被噎死，驗屍結果亦有相同結論。

死者為愛爾蘭67歲電工布倫丹（ Brendan Glynn ），單身的他於去年12月聖誕前夕，到當地著名渡假勝地西班牙角（ Spanish Point ） 1間酒店參加婚宴，席間在進食牛排時突然倒地，最終不治。

愛爾蘭67歲男子布倫丹（Brendan Glynn）於去年底參加婚宴，在吃牛排時突然倒下，最終不治。（facebook圖片）

據坐旁邊的賓客約翰（ John Murphy ）透露，事發前自己一直跟布倫丹談話，未見有異樣，而在進食牛排時，也不見布倫丹有困難。惟約翰妻子則表示，察覺到布倫丹進食牛排后，似乎有汁液從他的嘴角流出，更指當時怎樣叫喚，布倫丹也沒反應，只是坐著動不也動。現場有人察覺布倫丹不妥，發現他像呼噎著，急忙呼救，惟他當時已無呼吸。

約翰續指，因現場婚場有醫護人員，在騷動聲後，曾上前試圖把布倫丹喉嚨內的食物取出，並施以心肺復甦法進行急救，其後將他送院救治，可惜布倫丹仍不幸離世。

救護人員表示，團隊於晚上8時05分抵達事發酒店，並發現1名男子失去知覺，且沒有呼吸，當時有人幫事主施以心肺復甦法。

院方則表示，布倫丹在送院後，醫護人員發現有一大塊牛肉堵塞其喉部，最後於晚上8時45分宣告不治。驗屍顯示結果同樣，相信死者是在進餐期間被食物噎到而窒息身亡。

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文章授權轉載自《香港01》