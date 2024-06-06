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失蹤39年女兒找到了？媽媽拒相認 心碎理由曝光：不只一次了
美國賓州一名8歲女童切麗（Cherrie Mahan）於1985年走下校車後失蹤，至今仍未尋回。切麗的母親麥金尼（Janice McKinney）39年來不斷尋找女兒下落，日前有一名女子在網路上聲稱自己就是切麗，但麥金尼認為，「她看起來一點都不像切麗」，並表示這已經不是第一次有人聲稱自己是成年的切麗了。
根據《每日郵報》報導，1985年2月，當年8歲的女童切麗離開校車後，在距離住家僅16公尺的公車站被1輛1976年生產、車身繪有「山上滑雪者」的藍色道奇（Dodge）麵包車載走，從此失蹤至今。
麥金尼記得那天切麗下了校車，她和丈夫一起等著切麗跑到家裡的車道上，丈夫還問她：「你想讓我去接她嗎？」，麥金尼說不用，「天氣很好，她會跑來跑去」，孰料卻將近40年見不到女兒。
今年5月23日，有位女性在回憶切麗的臉書社團上發文聲稱自己就是失蹤的切麗，現年47歲，但麥金尼並不相信，「她看起來一點都不像切麗」。目前該聲明貼文已被刪除，社團管理員說明，該女子一直在騷擾和霸凌社團內的其他成員，「我對不受歡迎的內容表示歉意」，並表示不應該讓麥金尼接觸到這種內容。
麥金尼已聯繫警方，警方正在調查這名自稱是切麗的女子。
麥金尼悲傷表示，這已經不是第一次有人自稱是她已成年的女兒，這39年來有許多人會在切麗的失蹤月（二月）和切麗的生日月（八月）聯絡她，謊稱發現或找到切麗的消息，這種行為一遍遍的撕開麥金尼內心的傷口，「沒有女兒的日子已經很難過了，這些謠言到處傳播讓我更痛苦」，她認為這些人只是想要藉此得到一個短暫成名的機會。
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