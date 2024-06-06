英國倫敦街頭7年出現3棄嬰 DNA鑑定揭驚人真相：是親兄妹

英國紐漢倫敦自治市在7年內發現3名具有血緣關係的棄嬰。其中2017年與2019年被發現的兩名棄嬰目前皆已被收養，今年1月發現的第三名棄嬰正在寄養中心接受照顧。警方呼籲親生父母盡快出面。

根據《每日郵報》報導，倫敦東部紐漢倫敦自治市（London Borough of Newham）今年1月發現一名被遺棄的女嬰艾莎（Elsa，化名），經過DNA測試後，發現她居然跟2017年被遺棄的男嬰哈利（Harry，化名）、2019年被遺棄的女嬰蘿曼（Roman，化名）有血緣關係。7年來這3名嬰兒被分別棄置於不同的地點，直線距離約2.2公里。

事件最早發生於2017年9月，裹著毯子的哈利在普萊斯托公園（Plaistow Park）被發現，雖然警方當時呼籲孩子的母親現身，但並沒有成效。

接著2019年1月，同樣包著毯子的蘿曼被棄置在羅馬路（Roman Road）附近的公園，一對母子在遛狗時發現了被裝在購物袋裡的蘿曼。當時的蘿蔓臉色發紫、體溫過低，額頭和耳朵都結霜了，發現蘿曼的母子表示，「袋子裡有哭聲，她救了她自己」、「很高興我們在那裡，否則嬰兒可能活不了太久」。警方同樣呼籲蘿曼的母親現身，但礙於對兒童資訊的保護，並沒有公開蘿曼與哈利有血緣關係。

直到今年1月，第三名棄嬰艾莎在綠道（Greenway）和高街南（High Street South）交界處被發現。和蘿蔓一樣，艾莎全身冰冷，被裝在購物袋裡大哭，才引來遛狗者注意。據傳艾莎被發現時才出生一小時，臍帶甚至還連在身上。警方認為艾莎極有可能是在「隱蔽懷孕」（concealed pregnancy）的情況下出生。

倫敦警方呼籲民眾協助指認一名穿深色大衣、圍著淺色圍巾或頭巾、揹著背包的女子，因為她在艾莎被發現前不久出現在該地區，很可能掌握關於孩子被遺棄的重要資訊。

當地法院於6月3日允許公開這3名棄嬰有血緣關係的細節。阿特金森法官（Judge Atkinson）法官表示，「遺棄嬰兒在這個國家是一件非常、非常不尋常的事情，多年來幾乎沒有兒童被遺棄，正因為如此，公布這件事才符合公眾利益」。

目前哈利與蘿曼都已經被收養，艾莎正在寄養中心接受照顧。