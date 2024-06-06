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不滿被欺負！清潔工母子糾眾痛毆情侶 扒光衣服逼「土下座」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一位清潔工不滿被欺負，和母親等5人聚眾毆打對方並逼下跪。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
日本一位清潔工不滿被欺負，和母親等5人聚眾毆打對方並逼下跪。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

日本近來發生一起社會案件。一位名為山路大輝的24歲清潔員，疑似不滿遭到一對20多歲的男女欺負，結果找來51歲的母親等5個人，對著這對男女一陣痛毆，還將他們扒個精光，「土下座」（下跪）道歉，遭到警方調查。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，這起事件發生在今年五月的和歌山市。山路表示以前曾經遭到這對情侶欺侮，在跟母親透露此事時，母親也為此勃然大怒。為了一吐怨氣，兩人另找了三名友人，準備對男女復仇。

於是嫌犯一夥人在和歌山找到這對情侶，對著他們一陣毆打，包括還踢了他們的臉和肚子，讓他們受到必須治療一個月才能好的傷勢。之後，還強迫男女全裸，要他們「土下座」賠罪。

事發當天，男女兩人向警方報案，警察很快就鎖定犯人並逮捕。嫌犯山路坦承自己確實有毆打兩人，但否認有踢人等部分舉動。警方目前還在調查案發當下的詳細情形，以及背後的動機。

全裸 情侶 日本

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