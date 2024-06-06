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不准帶寵物進店！小狗被綁車門狂吠求救影片瘋傳 網友轟虐待動物

香港01／ 撰文／ 喬納森
小黑狗被綁在車門旁，由於繩子太短只能用2條後腿站立，不斷朝經過的途人狂吠。圖／擷自網路
小黑狗被綁在車門旁，由於繩子太短只能用2條後腿站立，不斷朝經過的途人狂吠。圖／擷自網路

近期有小狗被綁車門狂吠影片在網上瘋傳！事發在新加坡，片中的小黑狗遭人用繩子綁在貨車車門旁，由於繩子太短，小黑狗被迫用後腿站立，前腿撐在車門上，並不斷向路人狂吠，似是痛苦求救。據報，事件起因是店舖不准寵物入內，於是主人把狗綁在停車場，路人見狀不滿，質疑這是虐待動物，向當地防止虐待動物協會及動物與獸醫事務組舉報，當局正就事件展開調查。

綜合外媒報導，事發於5月26日下午1時許，有當地市民在大型家品店停車場，看到1隻被綁在貨車旁的小黑狗。由於繩子太短，小黑狗只能用2條後腿站立，不斷朝經過的人狂吠，看似是在痛苦求救。

據報，事件起因是店舖不准寵物入內，於是主人把狗綁在停車場。有看不下去的網友立刻向停車場員工通報，希望找到主人，並指不能接受狗主涉嫌虐待動物的行為，認為這樣做對小狗非常危險，又強調如果狗主知道店內不允許攜帶寵物，就應該不帶小狗來，而不是將牠綁在車旁了事。

這位網友亦向當地的防止虐待動物協會（SPCA）和動物與獸醫事務組（AVS）通報，當局在當日下午3時抵達現場，但涉事貨車已離開。

這起案件轉交由動物與獸醫事務組處理，當局正調查，動物與獸醫事務組強調他們不會容忍虐待動物行為。根據當地《動物與禽類法》，初犯者最高可被判1.5萬新幣（約36萬新台幣）的罰款或18個月監禁，或兩者兼施。

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文章授權轉載自《香港01》

狗狗 虐待動物

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