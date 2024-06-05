快訊

台積電明起買自家股票3249張 發重訊「區間價上看1281元」

「台版藍可兒」母女搭電梯後消失16年 丈夫修水塔摔死留謎團

輝達在台灣研發中心設何處？ 黃仁勳鬆口：可能靠近台北附近

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一起生活逾20年…繼姊和親爸結婚還懷孕 她崩潰：從小就不對勁

聯合新聞網／ 綜合報導
國外一名女子意外發現，從小一起長大的繼姊竟和自己的親生父親結了婚，兩人現在還有一名即將出生的女兒。 情境示意圖／Ingimage
國外一名女子意外發現，從小一起長大的繼姊竟和自己的親生父親結了婚，兩人現在還有一名即將出生的女兒。 情境示意圖／Ingimage

國外有名女子近年發現一件家族秘密，從小一起長大的繼姊竟和自己的親生父親結了婚，且兩人現在還有一名即將出生的女兒，讓她忍不住崩潰直呼，自己與家人的關係產生了巨大裂痕，「我感到震驚和厭惡，尤其當我發現自己是最後一個知道此事的人時，我更加沮喪了」。

根據外媒「鏡報 The Mirror」報導，國外一名女網友近日在Reddit發文，她表示，現年30歲的繼姊艾瑪（Emma），從3歲起就開始與自己一起生活，長大後兩人關係也如同親姊妹般要好，因為已經共同生活逾20年，就算後來父親與繼母離婚了，雙方家庭也依然保持聯繫，但她從沒想過50多歲的父親與繼姊竟會在多年後結婚

原PO回憶，在成長過程中，父親與艾瑪總是出奇地親密，「這確實讓我嫉妒，因為父親很明顯喜愛繼姊勝過愛我」。原PO也坦承，艾瑪的親生父親在她嬰兒時期就去世了，原先以為父親只是心疼艾瑪的經歷，而將她當作親女兒撫養，然而隨著年齡增長，原PO觀察到父親和艾瑪的互動，與他對待其他孩子的方式開始有微妙的差異，這才對他們不對勁的關係起疑。

原PO進一步說明，自己成年後便搬離家中，與家人的聯繫也不多，而在父親與繼母離婚後，艾瑪仍然跟父親一起生活，多年後兩人甚至開始同住一房，父親還在TikTok影片中對艾瑪唱情歌表白。面對複雜的家庭關係，原PO感到震驚和厭惡，因為她是家中唯一不支持父親與繼姊戀情的人，「這讓我崩潰了，每個人都把我當作壞人來對待」。

在得知父親與繼姊的戀情後，原PO便不再與兩人聯繫，直到近日瀏覽社群平台時才偶然發現，父親與繼姊不僅在去年結了婚，今年還準備迎接新生兒，讓她忍不住感嘆，不管是交往還是結婚，自己竟都是最後才得知這些消息的人。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「妳與家人顯然有非常不同的道德準則，這整件事都令人作嘔」、「有些人需要很長時間才能充分理解為什麼有些關係是錯誤的」、「我會切斷與他們的聯繫，因為妳才是家裡唯一有常識的人」。

Reddit 家人 結婚 離婚

相關新聞

農藝網紅挑戰在家種草莓！收成果實又大又紅 入口瞬間爆笑反轉

草莓是受到許多人喜愛的水果，近來有位日本網紅突發奇想，挑戰在自己家中種植草莓，原先過程都還算順利，看似有順利收成。卻沒想到卻在最後出現大翻轉，逗笑許多網友。

一起生活逾20年…繼姊和親爸結婚還懷孕 她崩潰：從小就不對勁

國外有名女子近年發現一件家族秘密，從小一起長大的繼姊竟和自己的親生父親結了婚，且兩人現在還有一名即將出生的女兒，讓她忍不住崩潰直呼，自己與家人的關係產生了巨大裂痕，「我感到震驚和厭惡，尤其當我發現自己是最後一個知道此事的人時，我更加沮喪了」。

為拍片上街抱路人 網紅因「行為不當」被判入監2個月

阿爾及利亞一名網紅為了拍片，在路上隨機找路人擁抱，要「散播愛與和平」，沒想到卻被當地警方認為是「不雅行為」，不但遭到逮捕，還得入監服刑2個月。

亞馬遜偏遠部落終於連網 長老嘆：年輕人沉迷色情、社群媒體

特斯拉執行長伊隆馬斯克裝設的衛星群提供覆蓋全球的高速網路，就連偏遠的亞馬遜部落現在都有網路可用。不過開始連網9個月以後，部落卻陷入了嚴重的分裂危機。部落長老接受採訪表示，年輕人因為網路，沉迷色情和社群媒體，都不願意去打獵。

增強食物鹹味！日本研發「提味湯匙」 能讓食物變得更好吃

日本一家科技公司發明了一款特殊的「提味湯匙」，據稱這款湯匙可以加強味蕾對鹽的感知，進而提升食物的風味。

配對咖啡廳讓女客人坐櫥窗前被挑選 挨批物化女性歇業

越南一間咖啡廳突發奇想，讓男顧客和女顧客坐在玻璃前，要打造一家「相親咖啡廳」替顧客牽線。不過由於老闆娘並沒有告知女顧客，玻璃設計也有諸多瑕疵，導致咖啡廳被「炎上」批評。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。