一起生活逾20年…繼姊和親爸結婚還懷孕 她崩潰：從小就不對勁

國外有名女子近年發現一件家族秘密，從小一起長大的繼姊竟和自己的親生父親結了婚，且兩人現在還有一名即將出生的女兒，讓她忍不住崩潰直呼，自己與家人的關係產生了巨大裂痕，「我感到震驚和厭惡，尤其當我發現自己是最後一個知道此事的人時，我更加沮喪了」。

根據外媒「鏡報 The Mirror」報導，國外一名女網友近日在Reddit發文，她表示，現年30歲的繼姊艾瑪（Emma），從3歲起就開始與自己一起生活，長大後兩人關係也如同親姊妹般要好，因為已經共同生活逾20年，就算後來父親與繼母離婚了，雙方家庭也依然保持聯繫，但她從沒想過50多歲的父親與繼姊竟會在多年後結婚。

原PO回憶，在成長過程中，父親與艾瑪總是出奇地親密，「這確實讓我嫉妒，因為父親很明顯喜愛繼姊勝過愛我」。原PO也坦承，艾瑪的親生父親在她嬰兒時期就去世了，原先以為父親只是心疼艾瑪的經歷，而將她當作親女兒撫養，然而隨著年齡增長，原PO觀察到父親和艾瑪的互動，與他對待其他孩子的方式開始有微妙的差異，這才對他們不對勁的關係起疑。

原PO進一步說明，自己成年後便搬離家中，與家人的聯繫也不多，而在父親與繼母離婚後，艾瑪仍然跟父親一起生活，多年後兩人甚至開始同住一房，父親還在TikTok影片中對艾瑪唱情歌表白。面對複雜的家庭關係，原PO感到震驚和厭惡，因為她是家中唯一不支持父親與繼姊戀情的人，「這讓我崩潰了，每個人都把我當作壞人來對待」。

在得知父親與繼姊的戀情後，原PO便不再與兩人聯繫，直到近日瀏覽社群平台時才偶然發現，父親與繼姊不僅在去年結了婚，今年還準備迎接新生兒，讓她忍不住感嘆，不管是交往還是結婚，自己竟都是最後才得知這些消息的人。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「妳與家人顯然有非常不同的道德準則，這整件事都令人作嘔」、「有些人需要很長時間才能充分理解為什麼有些關係是錯誤的」、「我會切斷與他們的聯繫，因為妳才是家裡唯一有常識的人」。