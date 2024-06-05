快訊

台積電董事會拍板4案 捐40億支持4大學、高中半導體研究及育才

旅客終於能喘口氣！航空業高層：機票價格今夏有望下跌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為拍片上街抱路人 網紅因「行為不當」被判入監2個月

聯合新聞網／ 綜合報導
拉姆齊在街上擁抱路人、變魔術，被判服刑2個月。圖擷自Al-Ain
拉姆齊在街上擁抱路人、變魔術，被判服刑2個月。圖擷自Al-Ain

阿爾及利亞一名網紅為了拍片，在路上隨機找路人擁抱，要「散播愛與和平」，沒想到卻被當地警方認為是「不雅行為」，不但遭到逮捕，還得入監服刑2個月。

ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在去（2023）年夏天，30幾歲的網紅拉姆齊（Mohamed Ramzi）為了拍攝TikTok影片，模仿歐美國家常見的社會實驗，在路上找路人抱抱。除此之外，他在另一段影片中變魔術給兩名穿著短裙的女孩看，其中一名女孩身上有刺青，兩部影片上傳後，拉姆齊不只遭到當地民眾撻伐，也得因此入獄服刑。

拉姆齊表示，自己這麼做只是想透過影片「散播愛與和平」，他也在引發爭議以後公開道歉，但仍被指控「公然做出不雅行為」及「展示不雅物品」。

去年本來法院裁定無罪，但檢察官提出上訴，在阿爾及利亞司法委員會審理過後，確認有罪並要服刑兩個月，還得繳交500萬第納爾（約119萬台幣）。

阿爾及利亞位於北非，國人信奉伊斯蘭教，社會風氣封閉保守，普遍認為女性位份低於男性，女性應該服從男性，並且像許多伊斯蘭國家一樣，擁有濃厚的家庭榮譽文化。

TikTok 網紅

延伸閱讀

配對咖啡廳讓女客人坐櫥窗前被挑選 挨批物化女性歇業

大腸癌患者年輕化 研究發現跟這些飲食習慣有關

獸醫系畢業卻選擇去砌磚 正妹追夢當建築工引熱議

亞馬遜偏遠部落終於連網 長老嘆：年輕人沉迷色情、社群媒體

相關新聞

亞馬遜偏遠部落終於連網 長老嘆：年輕人沉迷色情、社群媒體

特斯拉執行長伊隆馬斯克裝設的衛星群提供覆蓋全球的高速網路，就連偏遠的亞馬遜部落現在都有網路可用。不過開始連網9個月以後，部落卻陷入了嚴重的分裂危機。部落長老接受採訪表示，年輕人因為網路，沉迷色情和社群媒體，都不願意去打獵。

農藝網紅挑戰在家種草莓！收成果實又大又紅 入口瞬間爆笑反轉

草莓是受到許多人喜愛的水果，近來有位日本網紅突發奇想，挑戰在自己家中種植草莓，原先過程都還算順利，看似有順利收成。卻沒想到卻在最後出現大翻轉，逗笑許多網友。

為拍片上街抱路人 網紅因「行為不當」被判入監2個月

阿爾及利亞一名網紅為了拍片，在路上隨機找路人擁抱，要「散播愛與和平」，沒想到卻被當地警方認為是「不雅行為」，不但遭到逮捕，還得入監服刑2個月。

增強食物鹹味！日本研發「提味湯匙」 能讓食物變得更好吃

日本一家科技公司發明了一款特殊的「提味湯匙」，據稱這款湯匙可以加強味蕾對鹽的感知，進而提升食物的風味。

配對咖啡廳讓女客人坐櫥窗前被挑選 挨批物化女性歇業

越南一間咖啡廳突發奇想，讓男顧客和女顧客坐在玻璃前，要打造一家「相親咖啡廳」替顧客牽線。不過由於老闆娘並沒有告知女顧客，玻璃設計也有諸多瑕疵，導致咖啡廳被「炎上」批評。

獸醫系畢業卻選擇去砌磚 正妹追夢當建築工引熱議

英國一名年僅25歲的正妹本來在大學念獸醫，不過她一直以來真正想做的卻是當建築工去砌磚。雖然順利畢業取得獸醫學位，女子卻打算追夢去成為砌磚的建築工，被網友冠上「最美建築工」的稱號。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。