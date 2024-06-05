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為拍片上街抱路人 網紅因「行為不當」被判入監2個月
阿爾及利亞一名網紅為了拍片，在路上隨機找路人擁抱，要「散播愛與和平」，沒想到卻被當地警方認為是「不雅行為」，不但遭到逮捕，還得入監服刑2個月。
據ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在去（2023）年夏天，30幾歲的網紅拉姆齊（Mohamed Ramzi）為了拍攝TikTok影片，模仿歐美國家常見的社會實驗，在路上找路人抱抱。除此之外，他在另一段影片中變魔術給兩名穿著短裙的女孩看，其中一名女孩身上有刺青，兩部影片上傳後，拉姆齊不只遭到當地民眾撻伐，也得因此入獄服刑。
拉姆齊表示，自己這麼做只是想透過影片「散播愛與和平」，他也在引發爭議以後公開道歉，但仍被指控「公然做出不雅行為」及「展示不雅物品」。
去年本來法院裁定無罪，但檢察官提出上訴，在阿爾及利亞司法委員會審理過後，確認有罪並要服刑兩個月，還得繳交500萬第納爾（約119萬台幣）。
阿爾及利亞位於北非，國人信奉伊斯蘭教，社會風氣封閉保守，普遍認為女性位份低於男性，女性應該服從男性，並且像許多伊斯蘭國家一樣，擁有濃厚的家庭榮譽文化。
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