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亞馬遜偏遠部落終於連網 長老嘆：年輕人沉迷色情、社群媒體

聯合新聞網／ 綜合報導
馬盧波居民擔心年輕人沉迷網路，會影響部落文化傳承。圖擷自紐約郵報
馬盧波居民擔心年輕人沉迷網路，會影響部落文化傳承。圖擷自紐約郵報

特斯拉執行長伊隆馬斯克裝設的衛星群提供覆蓋全球的高速網路，就連偏遠的亞馬遜部落現在都有網路可用。不過開始連網9個月以後，部落卻陷入了嚴重的分裂危機。部落長老接受採訪表示，年輕人因為網路，沉迷色情和社群媒體，都不願意去打獵。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，伊隆馬斯克創立的太空服務公司SpaceX裝設了星鏈（Starlink），星鏈是一系列低軌道的衛星群，能夠針對住在偏遠地區的人提供高速網路。

九個月前，巴西亞馬遜的馬盧波（Marubo）也終於首次連上網路，這個部落有2000人，剛開始連上網路時大家都很高興，但現在問題卻逐漸浮現。部落長老財拿馬（Tsainama Marubo）受訪時表示，本來馬盧波是一個保守、注重貞潔的部落，就連在公開場合接吻示愛都不被接受。

自從有了網路以後，部落中的年輕人開始會創群組分享色情影片，而且還連帶出現攻擊性的性行為。長老說，在部落裡如果不打獵、捕魚和種植農作物就等於沒有飯吃，但自從年輕人連上網路以後，他們開始沉迷色情和社群媒體，根本不出門打獵。

另一名男子凱帕（Kâipa Marubo，該部落所有人的姓氏都沿用部落名馬盧波，故與長老姓氏相同）表示，看到孩子在家玩暴力射擊遊戲，讓他覺得很擔心。

部落領導人擔心這樣下去，靠口頭傳承的歷史和文化恐怕會消失，因此限制部落每天早上只能用網路2小時、晚上5小時。

巴西活動倡議份子杜特拉（Flora Dutra）表示，部落居民「想要也應該取得」便利的網路服務，她認為外界放大了網路帶來的影響，並表示「網路會影響部落文化」的想法，根本就只是一種民族中心主義，因為「白人總是認為自己比原民還懂他們的文化」。

亞馬遜 網路

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