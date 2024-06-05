獸醫系畢業卻選擇去砌磚 正妹追夢當建築工引熱議

英國一名年僅25歲的正妹本來在大學念獸醫，不過她一直以來真正想做的卻是當建築工去砌磚。雖然順利畢業取得獸醫學位，女子卻打算追夢去成為砌磚的建築工，被網友冠上「最美建築工」的稱號。

據《太陽報》（The Sun）報導，25歲的麗奇（Emily Leach）從小就夢想要當建築工，後來長大她選擇念獸醫系，也順利完成學位，不過畢業後她還是決定要追隨自己的夢想，當一個建築工。

她向英國當地的房地產開發商申請當學徒，一開始她也很擔心自己女性化的外表會不受到接納，但實際狀況卻比她想像得要好。麗奇說，其實在工地大家都一視同仁，她很少遇到性別歧視，但當在網路上分享自己的工作經驗，卻收到數百則的評論。

有些人說她太漂亮了，不適合當建築工，也有人說麗奇是「最美建築工」，但她本人卻一點都不認為這是種稱讚。她覺得這樣的說法展現出外界對於建築工有刻板印象，好像當建築工一定只能像「大灰熊」般壯碩魁武。

工作的過程當然非常辛苦，這個領域也幾乎沒有女性工作者，但麗奇說能夠完成夢想她非常快樂。有些酸民會嗆她不夠強壯，絕對沒辦法做好工作，要她滾回廚房做三明治，但麗奇說她會繼續努力，投入110%的精力，相信最後一定能夠在該產業有所成就。