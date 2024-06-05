增強食物鹹味！日本研發「提味湯匙」 能讓食物變得更好吃

日本一家科技公司發明了一款特殊的「提味湯匙」，據稱這款湯匙可以加強味蕾對鹽的感知，進而提升食物的風味。

據ODDITYCENTRAL報導，麒麟控股（Kirin Holdings）公司除了推出知名的麒麟啤酒以外，近幾年一直致力於開發味覺增強技術。該公司的研究人員與明治大學科學家合作開發一系列智慧餐具，利用電力使食物變得更美味。

據世界衛生組織WHO建議，成年人每日鈉攝取量應少於2000毫克，也就是相當於每日低於5公克的鹽。不過日本男性平均每天攝取10.9公克、女性9.3公克，可說是嚴重超標。過度攝取鹽分可能造成腎臟負擔，甚至導致腎臟排鈉功能受損，麒麟控股推出味覺增強技術，就是希望在不多加鹽的情況下，增強食物鹹味。

近期麒麟控股宣布推出最新產品Elecispoon智慧電湯匙，這款湯匙是沿用之前公司開發的技術，透過電力使食物的鹹度比原本高1.5倍。公司認為，這項技術能夠幫助顧客減少鈉含量攝取，藉此避免腎臟負擔。

這項技術是透過湯匙前端的設計，將電荷轉移到接觸的食物上，在舌頭上產生電場，使食物中的鈉離子聚集，產生更強烈的鹹味。由於每個人口味不同，這款電湯匙還能夠按照喜好有4種電力選項，電力越強、鹹味越高。

不過麒麟控股的介紹也建議，因為這款智慧湯匙是用電力增加鹹味，不建議患有臉部神經疾病、對金屬過敏、有電子植入物、孕婦和接受牙科治療的患者使用。