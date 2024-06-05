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配對咖啡廳讓女客人坐櫥窗前被挑選 挨批物化女性歇業

聯合新聞網／ 綜合報導
男顧客坐在玻璃前選擇想配對的女顧客。圖擷自ODDITYCENTRAL
男顧客坐在玻璃前選擇想配對的女顧客。圖擷自ODDITYCENTRAL

越南一間咖啡廳突發奇想，讓男顧客和女顧客坐在玻璃前，要打造一家「相親咖啡廳」替顧客牽線。不過由於老闆娘並沒有告知女顧客，玻璃設計也有諸多瑕疵，導致咖啡廳被「炎上」批評。

ODDITYCENTRAL報導，這間相親咖啡廳Mina位於胡志明市。咖啡廳先是在社群媒體上被瘋傳，6月初又被各大新聞媒體爭相報導。原來之所以會引發爭議，是因為老闆娘想要打造相親咖啡廳，在咖啡廳裝設單面玻璃。

咖啡廳安排男顧客和女顧客坐在玻璃兩側，但其實女生看不到玻璃對面的人，男生則可以在另一面評頭論足，如果遇見心儀的女性，就能邀約對方到包廂座位聊天喝咖啡。

這樣單方「選佳麗」的相親方式引發爭議，男生的座位還比女生低，也爆出女方可能走光的疑慮。除此之外，男顧客需要支付套餐的費用，女客人就會獲得免費的咖啡，也惹來物化女性的嫌疑。

咖啡廳老闆娘麗娜（Lina）表示，配對過程非常尊重女性，男方必須獲得女方同意才會配動成功。她坦承剛開始並沒有主動告知女顧客咖啡廳有這項服務，不過被炎上之後她也要求員工要盡量記得提醒。

麗娜說員工有時候還是會忘記，也有些顧客聽完解釋還是不理解咖啡廳的運作模式，不過這樣的配對模式並不違法，所以即使咖啡廳遭到社會大眾抨擊而暫時歇業，麗娜也表示之後絕對會以相同模式繼續營業。

咖啡廳 相親 越南

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