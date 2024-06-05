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19年前的吉祥物還在！日網友發現蹤跡 驚呼「完全回歸野生了」

聯合新聞網／ 綜合報導
2005愛知世博吉祥物至今仍能在「Moricoro公園」裡找到。圖擷自Moricoro公園X
2005愛知世博吉祥物至今仍能在「Moricoro公園」裡找到。圖擷自Moricoro公園X

日本大阪將在明年舉辦「2025年世界博覽會」，而在2005年，日本就曾經在愛知舉辦過國際博覽會。當年愛知世博主打自然主題，推出全身綠油油的吉祥物「森林小子Kiccoro」和「森林爺爺Morizo」，如今來到愛知縣，都還能看到兩位吉祥物的身影。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本「X」網友「toruduck1」最近分享，他在愛知縣長久手市的Moricoro公園內，發現到Kiccoro和Morizo的蹤跡。當他看到兩個吉祥物身上的雜草，長得相當茂盛時，不禁驚呼「已經完全回歸野生了啊」。

網友們也紛紛表示「這是Kiccoro和Morizo嗎」、「好懷念喔，以前曾跟家人吵著說想去愛知世博」、「想不起來原本是什麼樣子了」、「綠色清靜的世界」、「太好了，至少沒有消逝在記憶裡」、「其實定期會修剪喔」、「應該說這才是本來的樣子」、「夏天時還會成長喔」、「真是和平啊」。

「Moricoro公園」過去是愛知世博的場地之一，又稱為「愛・地球博紀念公園」。即便世博會結束，也持續繼承愛知世博「自然的睿智」主題，至今仍對外開放，也常常舉辦活動。在綠意盎然的園內，也能看到當初兩位吉祥物的告示、娃娃等等，讓新朋友認識她們。

世博 吉祥物 日本

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