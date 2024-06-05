客人不是神！日店家公告對店員不敬「結帳變1.5倍」 網叫好：良心價

過往日式服務標榜「客人就是神」的概念，認為顧客不管說什麼，都應該盡量讓客人滿意。然而隨著時代改變，有越來越多惡質顧客出現，也讓這樣的觀念，漸漸產生變化。

日本「X」網友最近分享一張圖，照片裡頭的店家註明，如果客人對店家員工使用對平輩、晚輩的口吻，說話太隨便的話，結帳時價格就會變為1.5倍。店家註明，店內員工不是客人的朋友，更不是奴隸。由於在日文的觀念裡，面對不熟識的人，應該要使用敬語，若是隨便用平輩晚輩的方式說話，是非常沒有禮貌的行為。

這張圖片刊登後，至今已經超過1400萬次觀看，也留下超過2500則留言。一些網友同意此舉，「這是理所當然的」、「客人是神的時代結束了」、「是遭遇過什麼事情嗎」、「店員確實不是奴隸」、「這招在關西可能不管用」、「會這樣寫肯定是碰到過很離譜的客人」、「道德教育很重要」。

也有人針對價格表示意見，「1.5倍還算有良心了」、「收三倍都應該」、「十倍也行吧」、「請給我咖哩飯600日圓、咖哩飯800日圓、給我咖哩飯1200日圓、拿咖哩飯過來1500日圓」、「講敬語可以打八折嗎」、「所以我只要付1.5倍的價格，就能愛說什麼就說什麼了對吧」。