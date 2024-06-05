快訊

要專業還要經營社群 幼兒園「懂拍」讓親師關係變好？

因應少子化 教長鄭英耀：支持公私併、推技職單科專門學校

郭智輝處女秀 坦承「人生很多第一次有點緊張」

客人不是神！日店家公告對店員不敬「結帳變1.5倍」 網叫好：良心價

聯合新聞網／ 綜合報導
一間日本店家公告，若是對店員出言不遜，結帳時將加價收費。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一間日本店家公告，若是對店員出言不遜，結帳時將加價收費。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

過往日式服務標榜「客人就是神」的概念，認為顧客不管說什麼，都應該盡量讓客人滿意。然而隨著時代改變，有越來越多惡質顧客出現，也讓這樣的觀念，漸漸產生變化。

日本「X」網友最近分享一張圖，照片裡頭的店家註明，如果客人對店家員工使用對平輩、晚輩的口吻，說話太隨便的話，結帳時價格就會變為1.5倍。店家註明，店內員工不是客人的朋友，更不是奴隸。由於在日文的觀念裡，面對不熟識的人，應該要使用敬語，若是隨便用平輩晚輩的方式說話，是非常沒有禮貌的行為。

這張圖片刊登後，至今已經超過1400萬次觀看，也留下超過2500則留言。一些網友同意此舉，「這是理所當然的」、「客人是神的時代結束了」、「是遭遇過什麼事情嗎」、「店員確實不是奴隸」、「這招在關西可能不管用」、「會這樣寫肯定是碰到過很離譜的客人」、「道德教育很重要」。

也有人針對價格表示意見，「1.5倍還算有良心了」、「收三倍都應該」、「十倍也行吧」、「請給我咖哩飯600日圓、咖哩飯800日圓、給我咖哩飯1200日圓、拿咖哩飯過來1500日圓」、「講敬語可以打八折嗎」、「所以我只要付1.5倍的價格，就能愛說什麼就說什麼了對吧」。

店員 日本 餐飲業

延伸閱讀

坐著結帳不奇怪！日商家讓服務生有椅子坐 「減輕小腿膝蓋負擔」

農藝網紅挑戰在家種草莓！收成果實又大又紅 入口瞬間爆笑反轉

網怨早餐店又變貴！ 內行人揭漲價關鍵：回不去了

兩年內急診7次！沒喝酒卻酒精中毒 女子患怪病腹中食物變成酒

相關新聞

客人不是神！日店家公告對店員不敬「結帳變1.5倍」 網叫好：良心價

過往日式服務標榜「客人就是神」的概念，認為顧客不管說什麼，都應該盡量讓客人滿意。然而隨著時代改變，有越來越多惡質顧客出現，也讓這樣的觀念，漸漸產生變化。

只是小孩朋友的媽媽…她揪團吃「霸王壽司」 裝熟拗請客下場慘

俗話說「親兄弟，明算帳」，不管彼此之間感情再好，一旦涉及金錢問題，最好還是得分清楚，更不能隨意要求別人必須請客，否則很可能會彼此撕破臉，帶來嚴重的後果。

中獎悲劇！女子拉老虎機爽中千萬賭場不肯賠 這樣解釋震驚全網

中大獎變中空寶！美國新澤西州1名72歲女子，於大西洋城1間賭場試運氣，其後玩老虎機輸掉數百美元，她宣稱向上帝祈求保祐讓她中1,000美元（約32,378元台幣）大獎後，結果一拉就贏得128萬美元（約414.4萬台幣）獎金，惟賭場最後竟以「技術性故障」為由，拒絕向她發獎金，只願給她350美元（約11,332元台幣）了事，並趕她離開賭場。

農藝網紅挑戰在家種草莓！收成果實又大又紅 入口瞬間爆笑反轉

草莓是受到許多人喜愛的水果，近來有位日本網紅突發奇想，挑戰在自己家中種植草莓，原先過程都還算順利，看似有順利收成。卻沒想到卻在最後出現大翻轉，逗笑許多網友。

兩年內急診7次！沒喝酒卻酒精中毒 女子患怪病腹中食物變成酒

加拿大一名女子在短短兩年內出現多次酒精中毒的跡象。女子被送到急診室治療，但她卻根本沒有喝酒的習慣。醫療團隊深入檢查以後，才發現女子罹患一種奇怪的疾病，會讓吃下肚的食物發酵變酒精，也才因此出現酒精中毒的現象。

肯亞邪教稱「餓死可見耶穌」數百人死亡 再發現7具受害者屍體

肯亞沙卡赫拉森林之前挖出數百具邪教受害者遺體，警方表示，調查人員今天重新在森林展開挖掘工作，結果又發現7具屍體。該教信徒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。