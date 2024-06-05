只是小孩朋友的媽媽…她揪團吃「霸王壽司」 裝熟拗請客下場慘

俗話說「親兄弟，明算帳」，不管彼此之間感情再好，一旦涉及金錢問題，最好還是得分清楚，更不能隨意要求別人必須請客，否則很可能會彼此撕破臉，帶來嚴重的後果。

根據日本媒體「Grapps」報導，一位不具名的日本太太表示，自己老公家裡是經營壽司店的，在地方上小有名氣。結果有一天，認識的某位「媽媽友」（透過小孩結識的朋友）成員聽說了這件事，就要這位太太在她們去用餐時，算她們便宜一點，但是老公沒有答應。

沒想到過了幾天，這位「媽媽友」成員帶著朋友，到該壽司店內大吃大喝，沒有結帳就打算離開，氣得壽司店老公馬上質問：「你們是不是來店裡白吃白喝？」這位「媽媽友」成員接著竟然厚著臉皮說「你會請客對吧」，還是不肯付錢。

壽司店老公警告，如果再不付錢，就會立刻報警處理，「媽媽友」成員依然置之不理。他再也忍受不了，真的向警察報案，等到警察找上這位白吃白喝的「媽媽友」成員，她才慌慌張張地聯絡壽司店太太，表示不知道該如何是好。然而這時才感到後悔，早就為時已晚了。