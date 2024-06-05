快訊

想買蘋果iPad、Mac先忍一下！外媒曝一年一度折扣季即將開跑

評／拜登條件式安全保證 回歸戰略模糊基本立場

架黑幕阻外國旅客拍富士山 旅日特派員直搖頭提1盲點

只是小孩朋友的媽媽…她揪團吃「霸王壽司」 裝熟拗請客下場慘

聯合新聞網／ 綜合報導
一位太太碰到「媽媽友」成員來老公家的壽司店白吃白喝還不付錢。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位太太碰到「媽媽友」成員來老公家的壽司店白吃白喝還不付錢。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

俗話說「親兄弟，明算帳」，不管彼此之間感情再好，一旦涉及金錢問題，最好還是得分清楚，更不能隨意要求別人必須請客，否則很可能會彼此撕破臉，帶來嚴重的後果。

根據日本媒體「Grapps」報導，一位不具名的日本太太表示，自己老公家裡是經營壽司店的，在地方上小有名氣。結果有一天，認識的某位「媽媽友」（透過小孩結識的朋友）成員聽說了這件事，就要這位太太在她們去用餐時，算她們便宜一點，但是老公沒有答應。

沒想到過了幾天，這位「媽媽友」成員帶著朋友，到該壽司店內大吃大喝，沒有結帳就打算離開，氣得壽司店老公馬上質問：「你們是不是來店裡白吃白喝？」這位「媽媽友」成員接著竟然厚著臉皮說「你會請客對吧」，還是不肯付錢。

壽司店老公警告，如果再不付錢，就會立刻報警處理，「媽媽友」成員依然置之不理。他再也忍受不了，真的向警察報案，等到警察找上這位白吃白喝的「媽媽友」成員，她才慌慌張張地聯絡壽司店太太，表示不知道該如何是好。然而這時才感到後悔，早就為時已晚了。

壽司 日本

延伸閱讀

找尋東京碩果僅存的「色情書販賣機」！網意外仍有業者存活還賺錢

小吃店2碗麵1沙拉1炒菜1680元…顧客怨「頭好暈」 業者說明無標價原因

美食加1字價格就翻倍？ 內行人揭關鍵原因：很合理

漢堡吃膩了…他把麥當勞改造成「日式定食」 味噌湯變黑嚇壞網友

相關新聞

只是小孩朋友的媽媽…她揪團吃「霸王壽司」 裝熟拗請客下場慘

俗話說「親兄弟，明算帳」，不管彼此之間感情再好，一旦涉及金錢問題，最好還是得分清楚，更不能隨意要求別人必須請客，否則很可能會彼此撕破臉，帶來嚴重的後果。

中獎悲劇！女子拉老虎機爽中千萬賭場不肯賠 這樣解釋震驚全網

中大獎變中空寶！美國新澤西州1名72歲女子，於大西洋城1間賭場試運氣，其後玩老虎機輸掉數百美元，她宣稱向上帝祈求保祐讓她中1,000美元（約32,378元台幣）大獎後，結果一拉就贏得128萬美元（約414.4萬台幣）獎金，惟賭場最後竟以「技術性故障」為由，拒絕向她發獎金，只願給她350美元（約11,332元台幣）了事，並趕她離開賭場。

農藝網紅挑戰在家種草莓！收成果實又大又紅 入口瞬間爆笑反轉

草莓是受到許多人喜愛的水果，近來有位日本網紅突發奇想，挑戰在自己家中種植草莓，原先過程都還算順利，看似有順利收成。卻沒想到卻在最後出現大翻轉，逗笑許多網友。

兩年內急診7次！沒喝酒卻酒精中毒 女子患怪病腹中食物變成酒

加拿大一名女子在短短兩年內出現多次酒精中毒的跡象。女子被送到急診室治療，但她卻根本沒有喝酒的習慣。醫療團隊深入檢查以後，才發現女子罹患一種奇怪的疾病，會讓吃下肚的食物發酵變酒精，也才因此出現酒精中毒的現象。

肯亞邪教稱「餓死可見耶穌」數百人死亡 再發現7具受害者屍體

肯亞沙卡赫拉森林之前挖出數百具邪教受害者遺體，警方表示，調查人員今天重新在森林展開挖掘工作，結果又發現7具屍體。該教信徒...

毛骨悚然！中古屋驚藏密室…夫婦住4年渾然不知 網友猜是這用途

年代久遠的房屋，可能藏著許多不為人知的秘密！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。