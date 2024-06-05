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中獎悲劇！女子拉老虎機爽中千萬賭場不肯賠 這樣解釋震驚全網

香港01／ 撰文：凱薩琳
羅尼中大獎後通知職員前來，預備領取128萬美元，賭場竟以「技術性故障」為由而拒絕付獎金。（KLAX-TV 截圖）
羅尼中大獎後通知職員前來，預備領取128萬美元，賭場竟以「技術性故障」為由而拒絕付獎金。（KLAX-TV 截圖）

中大獎變中空寶！美國新澤西州1名72歲女子，於大西洋城1間賭場試運氣，其後玩老虎機輸掉數百美元，她宣稱向上帝祈求保祐讓她中1,000美元（約32,378元台幣）大獎後，結果一拉就贏得128萬美元（約414.4萬元台幣）獎金，惟賭場最後竟以「技術性故障」為由，拒絕向她發獎金，只願給她350美元（約11,332元台幣）了事，並趕她離開賭場。

痛失獎金後，女子表示非常焦慮，且極需要那筆錢，已委託律師準備向賭場及老虎機設計公司作提告，要求賠償獎金及精神撫慰金共256萬美元（約828.8萬元台幣），即原獎金的雙倍。

美國媒體報道，居於新澤西州的72歲女子羅尼（Roney Beal）今年2月底到訪大西洋城賭場「Bally's Casino」耍樂，並於賭場玩她最喜歡的老虎機，惟累積已輸掉數百美元。其後她向上帝禱告稱「請讓我贏吧」，心裏希望能中千元大獎，沒料到拉動拉杆後，老虎機隨即響起「你贏了！」的音樂，並噴出慶祝的藍光煙霧，顯示她中了128萬美元（約414.4萬台幣）大獎。

附近賭客都為羅尼歡呼，並恭賀她成為「百萬富翁」，羅尼隨即按下服務鍵並通知職員前來，她贏取了128萬美元（約414.4萬台幣）。怎料該職員到來後，指住老虎機向羅尼表示：「妳什麼都沒中。」

據羅尼描述，老虎機的屏幕原本是顯示「中大獎」，及後卻出現「卷軸傾斜」、「無法使用」等故障訊息。羅尼質疑職員在確認中獎時動手腳，令轉軸慢速滾致無中獎。最後，該職員更要求羅尼關掉角子老虎，並以350美元（約11,332元台幣）將她打發，然後趕她出賭場。

羅尼續指，她非常需要這筆獎金，因兒子無家可歸，她亦需要1輛拖車，痛失獎金令她非常焦慮，及後憤而委託律師提告。碧爾的委任律師麥克（Mike Dicroce）則表示，已準備向事發賭場及老虎機設計公司提告，要求賠償獎金及精神撫慰金共256萬美元。

72歲美國女子羅尼今年2月底到訪大西洋城賭場「Bally's Casino」耍樂，結果中大獎變中空寶。（KLAX-TV 截圖）
72歲美國女子羅尼今年2月底到訪大西洋城賭場「Bally's Casino」耍樂，結果中大獎變中空寶。（KLAX-TV 截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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