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兩年內急診7次！沒喝酒卻酒精中毒 女子患怪病腹中食物變成酒
加拿大一名女子在短短兩年內出現多次酒精中毒的跡象。女子被送到急診室治療，但她卻根本沒有喝酒的習慣。醫療團隊深入檢查以後，才發現女子罹患一種奇怪的疾病，會讓吃下肚的食物發酵變酒精，也才因此出現酒精中毒的現象。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名50歲的女子在兩年內到急診室報到7次，因為她常常覺得異常嗜睡，甚至會在工作或煮飯給孩子吃的時候睡著。女子因為突然睡著常摔傷、說話說不清楚，甚至呼吸還有酒味，醫生認為女子應該不是嗜睡，而是「喝醉」。
不過女子強調，自己因為宗教信仰根本不喝酒，丈夫也在一旁證實女子的確沒有飲酒習慣。女子後來被轉診到腸胃科檢查，這才發現她得了一種叫做「自動釀酒症候群」（Auto-brewery syndrome）的奇怪罕見疾病。罹患這種病症的患者，腸胃會在分解碳水化合物的過程中讓食物發酵產生酒精，由於產生的酒精濃度很高，病人常會呈現醉酒狀態。
負責診治的醫師澤烏德（Rahel Zewude）表示，因為腸胃道的細菌是分解碳水化合物的時候讓食物發酵的，所以病患少吃點碳水化合物，症狀就不會太嚴重。據悉女子在40幾歲時常出現泌尿道感染，要服用抗生素治療，除此之外她也服用治療胃食道逆流的藥物。澤烏德認為是女子腸胃的好菌減少，才會讓酵母菌不斷增殖。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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