農藝網紅挑戰在家種草莓！收成果實又大又紅 入口瞬間爆笑反轉
草莓是受到許多人喜愛的水果，近來有位日本網紅突發奇想，挑戰在自己家中種植草莓，原先過程都還算順利，看似完美收成，沒想到卻在最後出現大翻轉，逗笑許多網友。
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，在YouTube訂閱超過14萬的農藝網紅「KIPP」，近來在IG上分享他一段挑戰在自家種植草莓的影片。他找來一個塔狀的花盆，並在每一層共計24個區塊裡頭，裝入事先用廢棄蔬菜施肥過的土壤，做成了一個「草莓之塔」，定期澆水施肥照養。
經過約五個月的時間，草莓終於開始結果。在過了一陣子後，草莓逐漸長成鮮紅色，看起來又大又紅，相當美味的樣子。於是他相當興奮，開始採收草莓準備享用。沒想到一將草莓放入口中，立刻大喊「酸死了」，留下一個意想不到的結尾。
許多網友看到影片，也都紛紛表示「好酸笑死」、「種得很不錯耶，但我還是笑了」、「我家也有自己種草莓，同樣也是超酸」、「我之前種了不同品種，酸的甜的都混在一起」、「看來要在家中種出理想的草莓是個夢想」、「越酸越能做出美味的果醬喔」、「很酸對吧？我是草莓農家，種植的空間都要調控溫度喔」。
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