快訊

意在言外！台中目標60處…第44處公托開幕 盧秀燕點名江啟臣「接棒」

一片紅通通！黃仁勳點名43檔台廠盟軍 一表看「哪3檔」心酸下跌

又有了！台灣寶可夢中心快龍玩偶缺貨17小時又補貨 免排隊1招堵黃牛

窮人也能挖寶！紐約情侶「磁鐵垂釣」釣起老舊保險箱 意外獲300多萬

聯合新聞網／ 綜合報導
美國紐約市一對情侶熱愛「磁鐵垂釣」（magnet fishing）的尋寶活動，他們上周竟在公園湖中釣起一個裝著10萬美元（約新台幣324萬元）鈔票的老舊保險箱。圖／ingimage
美國紐約市一對情侶熱愛「磁鐵垂釣」（magnet fishing）的尋寶活動，他們上周竟在公園湖中釣起一個裝著10萬美元（約新台幣324萬元）鈔票的老舊保險箱。圖／ingimage

美國紐約市一對情侶熱愛「磁鐵垂釣」（magnet fishing）的尋寶活動，他們上周竟在公園湖中釣起一個裝著10萬美元（約新台幣324萬元）鈔票的老舊保險箱。

紐約郵報報導，詹姆斯（James Kane）和芭比（Barbie Agostini）5月31日來到法拉盛草原可樂娜公園（Corona Park），把一端繫著強力磁鐵的釣魚線丟入水中，一感覺吸附到沉重物體，就把保險箱拉出水面。兩人設法撬開後竟發現，裡頭裝著用塑膠袋包裹的現金。

詹姆斯受訪時坦言，2人曾經發現很多個保險箱，但大部分都是空的，頂多裝著曾用來包錢的塑膠袋。他原以為這次也一樣，直到看見「2疊該死的百元大鈔」時，他震驚到忍不住罵髒話，可惜鈔票「被泡濕、幾乎毀了」。

芭比也說，她起初以為男友在開玩笑，當她目睹那些白花花的鈔票時，她激動得幾乎「失去理智」。

為了避免捲入法律糾紛，這對情侶向紐約市警察局（NYPD）報案。警方調查後表示，儘管這個保險箱很可能是被偷的，但他們沒有找到與之關聯的案件，也無法確認保險箱主人的身分，因此允許2人保留這些鈔票。

詹姆斯和芭比在新冠疫情期間開始接觸「磁鐵垂釣」，曾在布魯克林羊頭灣（Sheepshead Bay）釣到二戰時期的手榴彈，也曾在法拉盛草原可樂娜公園發現6、7把槍，其中幾把可追溯至19世紀，他們還找到過一些外國硬幣及珠寶。詹姆斯形容，這就像是「窮人的尋寶活動」。

美國

延伸閱讀

石門水庫漂流木 即起到月底紅檜貴重木等開放尋寶

狂！絕世好爸持「撿銀神器」沙灘撿硬幣7天 賺逾6千元為女換新電視

NBA／傳勇士可能裁掉保羅 拚奪冠有機會聯手詹皇

NBA／跟好友詹姆斯有機會攜手拚冠？格林否認：除非他來金州

相關新聞

窮人也能挖寶！紐約情侶「磁鐵垂釣」釣起老舊保險箱 意外獲300多萬

美國紐約市一對情侶熱愛「磁鐵垂釣」（magnet fishing）的尋寶活動，他們上周竟在公園湖中釣起一個裝著10萬美元（約新台幣324萬元）鈔票的老舊保險箱。

找尋東京碩果僅存的「色情書販賣機」！網意外仍有業者存活還賺錢

日本是販賣機大國，街頭巷尾幾乎都有設置販賣機，品項也從飲料，到各種零食、生鮮食材甚至精品都有。過去在日本，甚至還曾經有販售色情書刊的自動販賣機。最近就有網友因此感到相當好奇，於是前往找尋這類販賣機，但結果卻不盡人意。

漢堡吃膩了…他把麥當勞改造成「日式定食」 味噌湯變黑嚇壞網友

麥當勞是世界知名的速食餐廳，提到麥當勞的餐點，多半會想起漢堡、薯條、雞塊和可樂這些美式食物。然而近來有一位日本網友，竟然挑戰將麥當勞當成日式「定食」來吃，引起許多網友的討論。

飯店房間變叢林！2000隻蛾湧入室內 門上懸掛眼鏡蛇嚇壞少女

英國2名18歲少女一起出國旅行，在去過柬埔寨、越南之後，兩人來到泰國，沒想到在泰國北部夜豐頌省拜縣（Pai）的第一周就遇上恐怖景象。原本只是發現有蛾飛進房內，於是兩人決定把門稍微打開拿毛巾堵死洞口，沒想到門一開就飛進大量的蛾，門外還垂著一尾張著嘴的眼鏡蛇，兩人當場嚇到尖叫，把自己鎖在浴室內，打電話向飯店求救，直呼「這輩子從沒這麼害怕過」。

4歲兒大便後說謊！ 遭狠父「辣椒塞入口懲罰」不幸噎死

不理後果懲罰子女，可能後悔一生。新加坡1名父親發現4歲兒子偷偷大便，身上傳出糞便味，問起時還說謊，一氣下從冰箱拿出1條辣椒塞入兒子口中…

為了IG流量「10樓高懸崖」跳水 18歲少年遺作曝光震驚全網

以生命換取流量，實在不值得！印度東部日前發生跳水奪命悲劇，1名18歲青年為吸引流量，日前於當地1個採石場湖泊挑戰高處跳水，以便拍攝…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。